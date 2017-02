Textversion

07.02.2017 | 05:56 | Von Eduard Steiner (Die Presse)

Auch wenn die Aufhebung der Sanktionen nicht vor der Tür steht, spielen Analysten das Szenario schon einmal durch. Die Entspannungspolitik beflügelt russische Aktien. Interessiert waren sie aus anderen Gründen bereits vorher.

Wien. Der Aufwand der russischen Staatsmedien hat sich sichtlich gelohnt. Seit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten im November haben sie nicht nur den amerikafeindlichen Zorn aufgegeben, sie haben mit Trump auch eine Hoffnung auf eine bessere Zukunft suggeriert. Und siehe da: Der Teil der Russen, der den USA gegenüber „hauptsächlich gut“ gesinnt ist, ist um neun Prozentpunkte auf immerhin 35 Prozent gestiegen, so das Meinungsforschungsinstitut Levada-Center. Auch Europa gegenüber ist die Stimmung etwas besser geworden.

Immerhin zum Teil bestand die mediale Suggestion darin, die Möglichkeit einer Aufhebung der Wirtschaftssanktionen zu transportieren. Dass sie nun doch in Kraft bleiben, wie die US-Botschafterin bei der UNO, Nikki Haley, am Donnerstag sagte, weiß man in Moskau zu verdauen. Einen schnellen Paradigmenwechsel hatte man ja nicht erwartet. Aber ein konstruktiverer Umgang zwischen beiden Staatschefs ist unverkennbar.

Zartes Wachstum

Nicht nur auf die russische Bevölkerung wirkt das Tauwetter positiv. Der optimistische Dreh im Diskurs über ein Ende der Sanktionen macht auch vor den Analysten nicht Halt. So hält etwa Merrill Lynch ein Ende der Sanktionen Anfang 2018 für realistisch. Fantasiebegabter erweist sich die Investbank Morgan Stanley, die kürzlich in einer Analyse bereits das Szenario einer Lockerung der Sanktionen durchgespielt hat. Zwar weist die Bank zurecht darauf hin, dass die Auswirkungen auf das BIP-Wachstum mit 0,5 Prozentpunkten beschränkt wären, aber der Kapitalabfluss würde weiter zurückgehen, was den Rubel stärken würde.

Dieser zog in den vergangenen Monaten ohnehin schon an, sodass die Zentralbank nun sogar wieder Rubel verkauft und den ölpreisbedingt überschüssigen Petrodollarzustrom absorbiert. Im Übrigen geht die zweijährige Rezession soeben in ein zartes Wachstum über.

Auf der Welle

Die Börse hat den Erholungskurs längst vorgezeichnet. Auf Jahressicht hat der in Dollar denominierte Leitindex RTS um 77 Prozent zugelegt. Beschleunigt wuchs der Markt seit der Trump-Wahl. Russland kommen nicht nur die günstige Bewertung des Marktes und die hohe Dividendenrendite zugute, es profitiere eben auch von der Erholung der Rohstoffmärkte und von einer möglichen Entspannung mit dem Westen, so Andrej Lobanov von Region Asset Management. Es ist dieser Mix aus Motiven, der Banken wie die HSBC veranlasst, bullish gegenüber russischen Staatsanleihen zu sein und auf dem Aktienmarkt Russland übermäßig zu gewichten.

Russland ist attraktiv geworden. Daten des US-Branchendienstes EPFR Global zufolge haben ausländische Investoren nun schon den zwölften Monat am Stück steigendes Interesse an russischen Aktienfonds gezeigt. Die Welle steuere ihrem Höhepunkt zu und werde wohl bis zum Ende des ersten Quartals anhalten, so Vjatscheslav Smoljaninov, Chefanalyst von BCS Prime, zur „Presse“: Danach beginne traditionellerweise eine Schwäche. Smoljaninov ist vor allem vom Bankensektor und darin vom Branchenprimus Sberbank-Aktie überzeugt. Sie gehörte im Vorjahr zu den Bestperformern und kostet nun 174 Rubel. Gleich mehrere Analysten haben das Kursziel zuletzt über 200 Rubel gehoben. Gerade der Bankensektor wäre der Gewinner einer Sanktionslockerung, so Morgan Stanley und nennt auch die Privatbank Tinkoff (TCS).

Rohstoffe, Immobilien und X5

Auf dem Rohstoffsektor wären laut Morgan Stanley der Ölbranchenprimus Rosneft und der zweitgrößte Gaskonzern Novatek Profiteure einer Sanktionslockerung, da sie wieder Zugang zu westlicher Technologie erhielten. Die Deutsche Bank hat etwa Rosneft bereits auf „Kaufen“ hochgestuft und sieht das Kursziel nun bei 430 Rubel.

Was übrigens den Konsum betrifft, so sind sich Experten nicht einig, wie schnell er nach dem Rezessionsdämpfer wieder an Fahrt gewinnen wird. Aber die ersten Anzeichen sind da. Am stärksten zeigte zuletzt der Branchenzweite X5 auf. Er gilt gleich mehreren Analysten als Favorit. Auch Smoljaninov, der im Übrigen noch Unternehmen des Immobiliensektors empfiehlt, während er bei Düngemittel- und Telekommunikationskonzernen zum Verkauf rät.