07.02.2017 | 14:30 | (DiePresse.com)

Nach aktuellen Plänen der EU-Kommission soll es Strafzölle von bis zu 64,9 Prozent auf Solarmodule aus China nur noch bis September 2018 geben.

Die EU-Kommission will einer Reihe von Mitgliedsländern entgegenkommen und Strafzölle auf Solarmodule sowie Solarzellen aus China für einen kürzeren Zeitraum verhängen. Statt 24 sollten die Aufschläge für 18 Monate aufrecht erhalten und dann beendet werden, hieß es in einem Reuters vorliegenden Dokument, über das die Spitze der EU-Kommission am Mittwoch beraten will. Nach aktuellen Plänen wäre das Ende der Strafzölle von bis zu 64,9 Prozent damit im September 2018 gekommen.

Ende Jänner hatten im zuständigen Ausschuss der EU-Diplomaten 18 Mitgliedsstaaten gegen eine Verlängerung der Handelshemmnisse gestimmt. Große Länder hätten sich dem aber nicht angeschlossen, so dass die notwendige qualifizierte Mehrheit zur Aufhebung der Maßnahmen nicht zustande kam. Die Bundesregierung wollte auf Anfrage keine Auskunft über das Abstimmungsverhalten Deutschlands geben.

Die Zölle sollten ursprünglich den europäischen Solarmarkt vor der Konkurrenz aus Fernost schützen. Allerdings baute China als Reaktion darauf seinerseits Handelshemmnisse auf, die etwa den Polysilicium-Produzenten Wacker treffen. Zudem wurden Rufe laut, angesichts der Politik des neuen US-Präsidenten Donald Trump gegen internationale Handelsabkommen einen Schritt auf China zuzugehen.