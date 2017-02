Textversion

07.02.2017 | 17:01 | Christian Höller (DiePresse.com)

Sozialminister Alois Stöger (SPÖ) hat bei Experten in London eine Studie über die Effizienz des Gesundheits- und Sozialversicherungssystems in Auftrag gegeben. Eine Ausschreibung gab es nicht. Das Verhalten sorgt nun für Kritik.

Gangbetten, wartende Krebspatienten in Wien: Zwar leistet sich Österreich eines der teuersten Gesundheits- und Sozialversicherungssysteme. Doch die Kritik wird immer lauter, dass die Milliarden nicht optimal ausgegeben werden. Seit Jahren wird über die Zusammenlegung der vielen Sozialversicherungen diskutiert. Dafür spricht sich die Ärztekammer aus. Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) kündigte im Vorjahr Reformen an. Zuständig dafür ist Sozialminister Alois Stöger (SPÖ). Dieser beauftragte im Dezember 2016 die London School of Economics (LSE), die Effizienz der Sozialversicherungen zu durchleuchten. Obwohl die Londoner für die Studie 630.000 Euro bekommen, wurde der Auftrag nicht ausgeschrieben. Die ÖVP zeigte sich verwundert, weil österreichische Forschungsinstitute (wie Wifo und IHS) nicht zum Zug gekommen sind.

Geschäftsverbindungen mit der LSE

Ein wichtiger Player im Gesundheitssystem ist der Hauptverband der Sozialversicherungsträger. Die Londoner müssen sich daher auch mit der Effizienz des Hauptverbands auseinandersetzen. Allerdings besteht laut „Presse“-Informationen zwischen dem Hauptverband und der LSE eine langjährige Geschäftsverbindung. Seit 2004 haben die Londoner für den Hauptverband im Rahmen einer Forschungskooperation verschiedene Studien durchgeführt. Neos-Sozialsprecher Gerald Loacker hat daher nun an Stöger eine parlamentarische Anfrage gerichtet. Er will wissen, wie eine Einflussnahme des Hauptverbands auf die jetzige Studie ausgeschlossen werden kann. Laut Loacker soll der langjährige Generaldirektor des Hauptverbands, Josef Probst, persönliche Verbindungen zur LSE haben. In der parlamentarischen Anfrage heißt es, dass Probst unter anderem mit der LSE zeitweise die „Vienna Healthcare Lectures“ organisiert habe.

ÖVP fürchtet um Einfluss

Der Hauptverband verweist dazu auf das Sozialministerium. Christoph Ertl, Sprecher von Sozialminister Stöger, betont, dass die Studienvergabe an die LSE korrekt sei. Bei Forschungsaufträgen sei eine Ausschreibung nicht notwendig. „Bei der LSE handelt es sich um eine renommierte Universität“, so Ertl. Die Londoner Experten sollen eine „neutrale und unabhängige Perspektive“ einbringen.



Für Ärger sorgt in der ÖVP vor allem ein Punkt: So soll Stöger bei der Auftragsvergabe an die Londoner andere Inhalte festgeschrieben haben als im Ministerrat vereinbart worden sei. Die ÖVP fordert Stöger auf, das Studienkonzept zu ändern oder den Auftrag zurückzuziehen. Konkret steht in der Auftragsvergabe, dass neuere Sozialversicherungssysteme aus zwei Sparten bestehen: aus der Pensionsversicherung und der Krankenversicherung. In Österreich existiert mit der Unfallversicherung noch eine dritte Sparte. Die Londoner sollen überprüfen, ob zwei Sparten effizienter seien.

Wird die Unfallversicherung AUVA abgeschafft?

Die ÖVP befürchtet nun, dass die Unfallversicherung AUVA abgeschafft und in die Krankenversicherung eingegliedert werden könnte. Damit würde die ÖVP an Einfluss verlieren. Denn die Sozialversicherungen sind eine Spielwiese der Kammern. In den Krankenkassen sitzen viele Vertreter der Arbeitnehmer, während die AUVA als Domäne der Wirtschaft gilt.

Im Sozialministerium heißt es dazu, man verstehe, dass es bei der ÖVP wegen der Studie gewisse Ängste gibt. Doch die LSE-Experten sollen das System „ohne Tabus und Denkverbote“ durchleuchten. Über die politische Umsetzung werde man ohnehin mit der ÖVP diskutieren.

Laut „Presse“-Informationen tauchen bei der Erstellung der Studie auch sprachliche Hürden auf. So wurden verschiedene Vertreter der Sozialversicherungen eingeladen, an einer einstündigen Gruppendiskussion in englischer Sprache teilzunehmen. Die LSE bietet dafür auch einen Dolmetscher an. Böse Zungen meinen, dass die Studie unter anderem deswegen so teuer sein soll, weil zunächst alle Papiere und Stellungnahmen von Deutsch auf Englisch übersetzt werden müssen. Abschließend sind alle Ergebnisse von Englisch auf Deutsch zu übersetzen, damit der Bericht in Österreich überhaupt diskutiert werden kann.