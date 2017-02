Textversion

10.02.2017 | 18:19 | von Matthias Auer (Die Presse)

Am Sonntag entscheiden die Schweizer, wie viel sie Unternehmen abverlangen wollen. Auch die Briten und die USA planen drastische Steuersenkungen. Der Druck auf Österreich steigt.

Wien. Wenn die Eidgenossen am morgigen Sonntag zu den Wahlurnen schreiten, lohnt es sich auch für Österreich, ganz genau hinzusehen. Stimmen die Schweizer dafür, die Gewinnsteuern für Unternehmen von 21 auf 15 Prozent zu senken, wird das den aufkeimenden Wettkampf um die niedrigsten Steuersätze zwischen den Staaten weiter anheizen. Denn die Schweiz ist nicht allein.

Aus Sorge, dass nach dem EU-Austritt viele Unternehmen Großbritannien verlassen könnten, kündigte etwa die britische Premierministerin, Theresa May, an, die Unternehmenssteuern auf „unter 15 Prozent“ zu senken. Sollte die EU den Briten bei den Austrittsverhandlungen zu viele Steine in den Weg legen, könnten es auch nur zehn Prozent werden, warnte sie. Das ist weniger als die Hälfte dessen, was die EU-Länder im Schnitt einheben. Österreichs Nachbarland Ungarn ist bereits einen Schritt weiter. Mit Jahresbeginn müssen Unternehmen dort nur noch neun statt bisher 19 Prozent ihrer Gewinne an den Staat abliefern. Nachdem Regierungschef Viktor Orbán internationale Konzerne bisher stets mit Sondersteuern vergrault hat, positioniert er das Land damit schlagartig als die neue Steueroase der EU (siehe Grafik).

Deutschland rüstet sich für Steuerkrieg

Aus den übrigen EU-Mitgliedstaaten hagelt es Kritik – vor allem am britischen Vorstoß. Der deutsche Finanzminister, Wolfgang Schäuble (CDU), warnte London davor, einen „ungesunden Wettlauf nach unten“ loszutreten, und erinnerte das Land an das Versprechen, das es auf einem G20-Gipfel vor zwei Jahren gegeben hatte. Damals vereinbarten die Regierungschefs der 20 größten Industrienationen der Welt, keinen neuen Steuerwettbewerb mehr zu entfachen. Genau dieser internationale Konsens, der auch das Schließen von Steuerschlupflöchern für Großkonzerne vorsah, droht allerdings langsam zu bröckeln.

Spätestens seit in den USA der Republikaner Donald Trump ins Weiße Haus eingezogen ist, mehren sich in Europa die Sorgen, dass das Abkommen schon bald nicht mehr viel wert sein könnte. Trump ging mit dem Versprechen ins Rennen, die Steuern für Unternehmen in den USA auf weniger als die Hälfte (15 Prozent plus ca. fünf Prozent an die Bundesstaaten) zu drücken. Das allein ist noch kein Problem, da die Vereinigten Staaten bisher sehr hohe Steuern von Unternehmen eingehoben haben. Es ist allerdings kaum kalkulierbar, wie sehr sich der US-Präsident mitten in einem globalen Steuerwettkampf an alte Abmachungen seines Vorgängers gebunden fühlen wird.

Auch Wolfgang Schäuble weiß längst, dass sich der Wind gedreht hat. Erst vor Kurzem kündigte er daher eine Reform der Unternehmensbesteuerung für die kommende Legislaturperiode an. Derzeit liegt Deutschland mit einem Steuersatz von 30 Prozent auf Unternehmensgewinne deutlich über dem internationalen Schnitt. Leisten könnte sich die Bundesrepublik eine Steuersenkung angesichts eines Budgetüberschusses von 12,1 Milliarden Euro allein im Vorjahr relativ leicht.

Der österreichische Finanzminister, Hans Jörg Schelling (ÖVP), machte sich bereits im vergangenen Oktober für eine Reduktion der Körperschaftsteuer (KÖSt) von 25 auf 20 Prozent stark – blitzte damit beim Koalitionspartner, SPÖ, aber ab. Im neuen Arbeitsprogramm der Regierung finden sich hingegen nur wenige steuerliche Anreize für Unternehmen, sich in Österreich niederzulassen (siehe Seite 2).

Ausnahmen verfälschen die Statistik

Blickt man ausschließlich auf die offiziellen Steuerquoten, ist Österreich mit seinem derzeitigen Satz von 25 Prozent durchaus noch wettbewerbsfähig. Diese Statistik allein sagt allerdings nur wenig aus. So lieferten ausländische Unternehmen in der Schweiz – dank zahlreicher Ausnahmeregelungen – schon bisher deutlich weniger als die offiziellen 21 Prozent des Gewinns ab. Da die OECD die Praktiken als „schädlich“ gebrandmarkt hat, macht das Land nun reinen Tisch und senkt die Steuern (wenn die Bürger zustimmen) für alle Firmen. Auch Staaten wie Belgien, Luxemburg, Irland und Ungarn geben sich oft mit deutlich weniger zufrieden, als sie offiziell zugeben. In Belgien und Luxemburg werden Unternehmen mit Steuerabzügen belohnt, wenn sie besonders hohe Gewinne machen. Irland hat zahlreiche individuelle Abkommen mit internationalen Multis geschlossen, die Steuersätze von drei, vier Prozent ermöglichen. Und in Ungarn zahlen manche ausländischen Firmen nach der Steuersenkung vielleicht mehr als zuvor.

