EU rechnet mit steigender Arbeitslosigkeit in Österreich

13.02.2017 | 11:13 | (DiePresse.com)

Bis 2018 soll die Quote wegen des Überangebotes am Arbeitsmarkt durch Migration und Asylbewerber bis auf 6,2 Prozent steigen. In der EU und Eurozone hingegen sinkt Arbeitslosenrate.