14.02.2017 | 08:50 | (DiePresse.com)

Die Europäische Union bereitet offenbar eine Klage gegen die USA für den Fall vor, dass sich die Befürworter einer Grenzsteuer für Importe unter den Republikanern durchsetzen.

Der Welthandel steht vor einer Bewährungsprobe. Die Republikaner im US-Kongress arbeiten an einem Reformvorschlag, wonach auf Importe Steuern gezahlt werden müssen und Exporte davon ausgenommen sind. Demnach würden sich Einfuhren in die USA verteuern. Für Experten wäre die Umsetzung eines solchen Planes eine essentielle Veränderung im globalen Steuersystem. Derzeit versuchen die Republikaner im US-Kongress, Präsident Donald Trump davon zu überzeugen, diesen sogenannten Grenzsteuerausgleich ("border tax adjustment") zu unterstützen. Trump selbst hatte ausländischen Firmen mehrfach mit Strafzöllen gedroht: "Pay a big boarder tax". Bei US-Firmen ist ein Grenzsteuerausgleich umstritten: Unternehmen, die von Importen abhängig sind, und große Exporteure stehen sich dabei gegenüber.

Nun beríchtet die „Finanicial Times“, dass die Europäische Union und andere Handelspartner der USA eine Klage vor der Welthandelsorganisation (WTO) für den Fall vorbereiten, dass die Vereinigten Staaten mit der Einführung der Steuer Ernst machen. An einer Klage soll bereits gearbeitet werden. Jyrki Katainen, Vizepräsident der EU-Kommission, sagte der Zeitung, dass Europa gegen einen Handelskrieg mit den USA sei. Ein solcher wäre für die gesamte Weltwirtschaft "desaströs". Sollte die USA aber von ihren Steuerplänen nicht ablassen , werde die EU dagegen vorgehen. "Wenn sich jemand gegen unsere Interessen stellt oder gegen internationales Handelsrecht verstößt, haben wir unsere eigenen Instrumente, um zu reagieren", wird Katainen zitiert. Das weltweite Handelssystem stehe auf dem Spiel.

Repubilkaner nicht einig

Eine Niederlage in einem allfälligen Prozess vor der WTO könnte den USA teuer zu stehen kommen,. Laut Chad Brown, einem Experten für WTO-Handelsstreitigkeiten am Peterson Institute for International Economics, könnte dies Strafzahlungen in Höhe von 385 Milliarden Dollar pro Jahr bedeuten. Der Steuervorschlag gilt in seiner ersten Form nicht als WTO-konform. Paul Ryan, Sprecher des Repräsentantenhauses, ist einer der starken Befürworter einer Reform. Trump hat sich noch nicht für die Idee ausgesprochen, einige seiner Berater sind allerdings Befürworter, darunter der Chef des Nationalen Handelsrats, Peter Navarro.

Aber auch unter den Republikanern scheint es noch keine Einigkeit zu geben Unter anderem hatten die Republikaner im Senat die Einhaltung der WTO-Richtlinien als "rote Linie" bezeichnet. Kevin Brady, Vorsitzender des für Steuergesetzgebung zuständigen Komitees im Repräsentantenhaus, sagte, jede Reform würde so gestaltet werden, dass sie "WTO-kompatibel" sei.

