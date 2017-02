Textversion

14.02.2017 | 11:05 | (DiePresse.com)

In Großbritannien treibt das Brexit-Votum die Inflation weiter nach oben.

Im Jänner legten die Verbraucherpreise zum Vorjahr um 1,8 Prozent zu, wie die britische Statistikbehörde am Dienstag mitteilte. Das war etwas weniger als von Ökonomen erwartet, aber der stärkste Anstieg seit Juni 2014. Auch die anziehenden Ölpreise trugen dazu bei. Die Bank von England prognostiziert eine Teuerungsrate von mehr als 2,7 Prozent in etwa einem Jahr.

Treibende Kraft ist der Kursverfall des Pfund infolge des Anti-EU-Referendums im Juni vergangenen Jahres. Der sinkende Außenwert der heimischen Währung macht Importe teurer. Das wiederum kurbelt die Inflation an.

Den Daten zufolge mussten Betriebe für Energie und Werkstoffe im Januar 20,5 Prozent mehr ausgeben als vor einem Jahr. Das war das deutlichste Plus seit September 2008. Die Kosten für Rohöl schossen sogar um 88 Prozent in die Höhe, vor allem weil sich die Ölpreise an den Weltmärkten erholten.