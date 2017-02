diepresse.com

Westbahn-Chef kritisiert abgeschotteten Bahnmarkt in Österreich

17.02.2017 | 08:09 | (DiePresse.com)

Österreich sei einer der am wenigsten geöffneten Bahnplätze in ganz Europa, meinte Erich Forster beim internationalen Bahngipfel in Paris. Eine ähnliche Situation gibt es auch in Tschechien.