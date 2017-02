Textversion

18.02.2017 | 10:03 | von Herbert Asamer (Die Presse)

In Österreich wurden 2016 um 40 Prozent mehr Pakete geliefert. Dennoch behauptet die Wirtschaftskammer, dass die Umsätze im Online-Handel nur um vier Prozent zunehmen.

Wien. Was passiert da gerade im österreichischen Handel? Während die Wirtschaftskammer stets beteuert, dass der Onlinehandel die etablierte Geschäfte kaum tangiert, spricht eine aktuelle Studie von dramatischen Veränderungen. Handelsexperte Andreas Kreutzer nennt es einen „Dammbruch“. Die Lieferungen von Paketen von Unternehmen wie Amazon, Zalando und Co. sind 2016 explodiert, sagt der Geschäftsführer von Kreutzer, Fischer & Partner. Paketlieferungen haben um 40,4 Prozent zugenommen. Ein derart dramatischer Wandel müsste sich auch in den Umsatzzahlen des österreichischen Handels widerspiegeln. Tut es aber nicht.

Nach Angaben der Sektion Handel der Wirtschaftskammer ist der Onlinehandel im Vorjahr nominal nur um vier Prozent gewachsen. Insgesamt wurden mit Internetkäufen 6,4 Milliarden Euro umgesetzt, hieß es. Und laut den Berechnungen der Wirtschaftkammer sollen die großen Zuwächse im Onlinehandel ohnehin bald vorbei sein. Amazon und Co. zeigen eine „abflachende Wachstumsdynamik“, heißt es.

Die Zahlen des heimischen Paketmarktes ergeben ein komplett anderes Bild. 2016 legte die Anzahl der transportierten Pakete um 15,6 Prozent auf 181,9 Millionen Stück zu. Hinter dem massiven Anstieg des Paketvolumens stand ein Haupttreiber: Der Versand zwischen den Unternehmen und den Konsumenten. 83 Millionen Pakete gingen von Online-Anbietern wie Amazon an Konsumenten - und teilweise retour. Zum Vergleich: 2015 waren es 59,1 Millionen.

Retoursendungen steigen stark

Nicht hinter jeder Lieferung steckt tatsächlich auch ein neuer Umsatzbringen, warnt Studienautor Kreutzer. Sogenannte Teillieferungen nehmen deutlich zu. „Werden drei Hemden bestellt und sind beim Versender nur zwei vorrätig, geht eine Lieferung sofort weg. Das fehlende dritte Hemd wird nachgeliefert“, sagt Kreutzer. Mehr Pakete durch die Welt zu schicken sei eben günstiger als die Warenlager zu füllen. 2016 wurden deshalb um acht Millionen Pakete mehr als Teillieferungen verschickt als ein Jahr zuvor.

Auch die Retoursendungen spielen im Online-Geschäft eine wichtige Rolle. Stichwort Zalando-Partys: Kundinnen bestellen einige Teile mehr als sie wirklich haben wollen. 18,3 Millionen Pakete wurden von Online-Shoppern zurückgeschickt, um fünf Millionen mehr als 2015.

Selbst wenn man diese beiden Sondereffekte berücksichtigt, bleibt der Trend evident. Immerhin wurden noch 41,4 Millionen Pakete an Internetkunden geliefert. Ein Plus von 32,2 Prozent.

Iris Thalbauer ist Geschäftsführerin der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer. Konfrontiert mit diesen Zahlen sagte sie: „Wenn das so wäre, wäre der stationäre Handel extrem unter Druck, dann wäre Feuer am Dach.“ Sie könne sich diese Steigerungen bei den Paketlieferungen nicht erklären. Die Wirtschaftskammer stehe weiter hinter den Zahlen der KMU-Forschung, die auf Händler- und Konsumentenbefragungen basieren.

Thalbauer wies zwar darauf hin, dass die Wirtschaftskammer von Umsätzen spreche, die Studie hingegen von Paketlieferungen. Aber selbst das könne die große Differenz nicht erklären. Thalbauer kündigte im Gespräch mit der „Presse“ an, die eigenen Zahlen noch einmal gründlich überprüfen zu lassen.

Online-Umsatz verdoppelt sich bis 2025

Mehr Licht ins Dunkel bringen da schon Analysen des Standortberaters RegioPlan, wonach der Online-Anteil am gesamten Einzelhandel 12,9 Prozent beträgt. Das ergibt bei 70 Milliarden Euro Einzelhandelsumsatz neun Milliarden für Amazon & Co. Übrig bleibt eine Lücke von 2,6 Milliarden zu den offiziellen Zahlen der Wirtschaftskammer. Bis 2025 erwartet RegioPlan, dass der Onlinehandel 25 Prozent des Einzelhandels ausmachen wird. Das wären dann elf Milliarden Euro mehr als heute. Oder eine Steigerung um 173 Prozent.

Andreas Kreutzer sieht ebenfalls dunkle Wolken für den stationären Einzelhandel heraufziehen: „Vor allem bei Elektronik und Bekleidung wird der Onlinehandel den stationären Handel überflügeln. Ein Ende des Booms beim Online-Shopping ist nicht auszumachen.“ Von abflauender Dynamik könne keine Rede sein, das Paketgeschäft werde heuer um zwanzig Prozent, 2018 um 15 Prozent zulegen.

Auch Handelsverband-Chef Rainer Will ortet einen zunehmenden Kaufkraftabfluss im Internet durch Marktführer wie Amazon und Zalando, der sich in der Umsatzzahlen der KMU-Forschung nicht widerspiegelt. Amazon habe seinen Österreich-Umsatz von 2013 bis 2016 um 55 Prozent steigern können. Will hält die von der KMU-Forschung bezifferten 6,4 Milliarden Euro Onlineumsatz für viel zu niedrig, vor allem die Auslandsumsätze seien viel zu niedrig geschätzt.