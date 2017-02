Textversion

21.02.2017 | 16:25 | Von Christian Höller (Die Presse)

Die "Presse" bringt alle Details und Hintergründe zum Beschäftigungsbonus, mit dem der weitere Zuzug von osteuropäischen Arbeitskräften verhindert werden soll.

Das hat es schon lange nicht mehr gegeben. Die Regierung beschließt im Ministerrat einen Beschäftigungsbonus - und fast alle sind damit zufrieden. Applaus kommt von der Wirtschaftskammer, der Industriellenvereinigung, den Gewerkschaften und von der FPÖ. Nur die Neos und das Team Stronach äußerten Kritik. Mit der zwei Milliarden Euro teuren Maßnahme soll die Arbeitslosigkeit gesenkt und der Zuzug von osteuropäischen Arbeitsmigranten eingeschränkt werden. Die „Presse“ bringt dazu die wichtigsten Antworten: Werden auch Uni-Absolventen und Menschen, die den Job wechseln wollen, gefördert? Was müssen Firmen tun, um das Geld zu bekommen? Sind auch Doppelförderungen erlaubt? Und widerspricht der Ausschluss von Ausländern dem EU-Recht?



1. Wie funktioniert der Beschäftigungsbonus?

Unternehmen erhalten ab Anfang Juli einen Bonus für zusätzlich geschaffene Arbeitsplätze. Konkret bekommen die Firmen für jede neue Stelle drei Jahre lang 50 Prozent der nachweislich bezahlten Lohnnebenkosten (Dienstgeberbeiträge) rückerstattet. Die Antragstellung ist ab 1. Juli 2017 möglich und muss vor Schaffung des ersten zu fördernden Jobs erfolgen. Die Förderung wird jährlich im Nachhinein ausbezahlt. Laut Regierungsangaben können sich Firmen pro Arbeitnehmer und pro Jahr rund 4000 Euro an Lohnnebenkosten ersparen.



2. Welche Personengruppen werden gefördert?

Gefördert werden Personen, die in Österreich arbeitslos gemeldet sind, Abgänger einer österreichischen Bildungseinrichtung (wie Schulen oder Hochschulen), bereits in Österreich beschäftigte Personen (Jobwechsler) und Beschäftigungsverhältnisse auf Basis einer Rot-Weiß-Rot-Karte. Mit der Maßnahme soll die Arbeitslosigkeit reduziert und der weitere Zuzug von osteuropäischen Arbeitskräften eingeschränkt werden. Denn in den vergangenen Jahren wurden viele neue Jobs, die in Österreich entstanden sind, an Personen aus Osteuropa vergeben. Tourismusbetriebe kritisieren den Bonus. So betonen Hoteliers in Tirol, dass sich für viele Stellen vorwiegend Osteuropäer bewerben.



3. Wie viel kostet das Programm und woher stammt das Geld?

Für den kommenden Finanzrahmen 2018 bis 2021 stellt die Regierung in Summe zwei Milliarden Euro zur Verfügung. Die Mittel stammen aus dem Budget. Sobald die zwei Milliarden erreicht sind, endet die Förderung. Die Regierung hofft, dass damit 160.000 neue Stellen geschaffen werden.



4. Ist der Beschäftigungsbonus EU-konform?

Hier gehen die Meinungen weit auseinander. Die Regierung versichert, dass alles EU-konform sei. Die Kammer der Wirtschaftstreuhänder ist der Ansicht, dass der Bonus „mit EU-Beihilfenrecht massiv kollidiert“. Sollte die EU den Bonus für ungültig erklären, muss Österreich das Geld von den Firmen wieder zurückfordern, was ein ziemliches Fiasko wäre. Franz Marhold, Professor an der Wirtschaftsuniversität Wien, hält eine Einschränkung auf beim AMS gemeldete Personen für legitim. Denn 30 Prozent der in Österreich arbeitslos gemeldeten Personen seien ausländische Staatsbürger. Für sie gibt es die Förderung auch. Eine „mittelbare Diskriminierung“ sieht Marhold aber bei Absolventen österreichischer Bildungseinrichtungen. Die EU-Kommission wollte sich am Dienstag nicht zur EU-Konformität äußern.



5. Wer ist für die Abwicklung des Förderung zuständig?

Abgewickelt wird die Förderung über die Austria Wirtschaftsservice und über die Hotel- und Tourismusbank. Betriebe, die dem Staat zugerechnet werden, bekommen keine Förderung. Um Missbrauch zu verhindern, sollen die Förderagenturen Stichprobenprüfungen durchführen. So werden beispielsweise Umgründungen, Verschiebungen in einem Konzern, Umwandlung von Leiharbeitsverhältnissen oder ähnliches nicht gefördert. Nicht zulässig sind weiters Doppelförderungen (wie Förderungen für Start-ups).



6. Entsteht Firmen ein zusätzlicher bürokratischer Aufwand?

Wirtschaftskammer und Industriellenvereinigung begrüßen den Bonus. Sie betonen aber, dass der Erfolg von einer einfachen Umsetzung abhänge. Konkret müssen Firmen die genaue Zahl der Beschäftigten zum Zeitpunkt der Antragstellung sowie zwölf Monate zuvor angeben. Für den Bonus ist ein geplanter Zuwachs von mindestens einem Vollzeitäquivalent darzustellen. Möglich sind auch mehrere Teilzeitjobs. Die Beschäftigungsdauer muss mindestens sechs Monate betragen.

7. Wer hat sich mit dem Beschäftigungsbonus durchgesetzt? Die SPÖ oder die ÖVP?

Der frühere Arbeiterkammer-Direktor Werner Muhm dürfte sich die Hände reiben: Er war der erste prominente SPÖ-Vertreter, der im Vorjahr via „Krone“ eine Notfallklausel forderte, um den Zuzug von osteuropäischen Arbeitskräften einzuschränken. Nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die ÖVP schossen sich damals gegen Muhm ein. Doch inzwischen hat sich die Stimmung geändert. Jetzt sind nicht nur die FPÖ, sondern auch der ÖVP-Wirtschaftsbund, die Wirtschaftskammer und die Industriellenvereinigung für den Beschäftigungsbonus und die Einschränkungen.