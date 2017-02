diepresse.com

Verkehrte Welt: Brasilien muss Kaffee importieren

22.02.2017 | 16:49 | (DiePresse.com)

Der weltgrößte Kaffeeproduzent leidet an einer Dürre in den Anbaugebieten. Für den Inlandsbedarf wird Kaffee aus Vietnam eingeführt. Die bessere Arabica-Bohne geht in den Export.