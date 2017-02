Textversion

22.02.2017 | 17:12 | (DiePresse.com)

Auch die aserbaidschanische Socar soll ein Angebot eingereicht haben. Die OMV will 2017 den Verkauf von Petrol Ofisi über die Bühne bringen.

Der Ölkonzern Saudi Aramco hat Insidern zufolge ein Angebot für das türkische Tankstellen-Geschäft des österreichischen Öl- und Gaskonzerns OMV abgegeben. Saudi Aramco wird demnach als Favorit für die Übernahme der Petrol Ofisi gesehen. Ein OMV-Sprecher sagte am Mittwoch, der Konzern habe verbindliche Angebote für Petrol Ofisi erhalten. Zu Details wolle er sich aber nicht äußern.

Ein Saudi-Aramco-Sprecher äußerte sich nicht zu dem Bericht. Anderen Insidern zufolge hat auch die aserbaidschanische Socar ein Angebot eingereicht. Die OMV hatte in der Vergangenheit über reges Interesse an der Tochter berichtet und angekündigt, den Verkauf in diesem Jahr abzuschließen. Petrol Ofisi betreibt fast 2000 Tankstellen. 2015 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund zehn Milliarden Euro.

US-Banken begleiten Saudi Aramco an die Börse

Indes berichten Finanzkreise, dass die US-Investmentbanken JPMorgan und Morgan Stanley den Börsegang von Saudi Aramco organisieren sollen. Der arabische Ölkonzern habe die beiden Investmentbanken für die auf rund 100 Mrd. Dollar (94,90 Mrd. Euro) veranschlagte Emission angeheuert, sagte eine mit dem Plan vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch. Dabei soll es sich um den voraussichtlich weltgrößten Börsengang handeln.

Zudem suche Saudi Aramco eine weitere Bank, die die Aktien bei Investoren in China vermarkten soll. Beste Chancen habe die britische HSBC, die dort besonders stark ist. In der engeren Wahl seien noch fünf Institute, unter ihnen ICBCI und CICC aus China. Als Berater für die Vorbereitung des Börsengangs hatte der Golfstaat vorher bereits die kleine Investmentbank Moelis ausgewählt.

Saudi-Arabien will bis zu fünf Prozent an Saudi Aramco - offiziell Saudi Arabian Oil Co - an die Börse bringen. Mit dem Geld soll die Wirtschaft des Landes bis 2030 unabhängiger vom Öl gemacht werden. Dem stellvertretenden Kronprinz Mohammed bin Salman, der treibenden Kraft hinter dem Börsengang, schwebt eine Bewertung von mindestens zwei Billionen Dollar vor. Die Aktien sollen an der Börse in Riad, aber auch an einem internationalen Finanzplatz notiert werden. Favorit ist die New Yorker Börse, aber auch London, Toronto und Singapur haben noch Chancen. Dabei ist noch unklar, ob nur das Ölgeschäft von Saudi Aramco an die Börse gebracht werden soll oder das gesamte Konglomerat, das auch in anderen Branchen tätig ist.

Saudi Aramco und die genannten Banken wollten sich nicht zu den Informationen äußern.