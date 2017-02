Textversion

23.02.2017 | 13:57 | von Antonia Löffler (DiePresse.com)

Der Spar-Konzern hat ein Erfolgsjahr hinter sich. Alle Aufmerksamkeit zog aber der wenig konfliktscheue Chef des größten österreichischen Familienimperiums, Gerhard Drexel, auf sich.

Gerhard Drexel, der die Geschicke des Spar-Konzerns seit 2001 lenkt, spricht gerne in der „Wir“-Form. „Wir“ - das sind die drei mächtigen Familien Reisch, Poppmeier und Drexel, die die Marke mit der Tanne groß gemacht haben. „Bei TTIP und Ceta haben wir aus einer gesellschaftspolitischen Verantwortung heraus gehandelt“, sagt Drexel.

2014 war er der einzige in der Lebensmittelbranche, der sich nach Preisabsprachen bei Molkereiprodukten bis zum OGH durchstritt – am Ende wuchs die Wettbewerbsstrafe mit allen Nebengeräuschen von drei auf 40 Millionen Euro an. „Wir waren überzeugt, dass wir alles richtig gemacht haben“, sagt er im Nachhinein zu der Causa.

Grundsätzlich gelte bei Spar die Maxime: „Wenn wir sehen, dass etwas nicht rechtens ist, dann zeigen wir das auf.“ Dass der Gang vor das Höchstgericht auch zum eigenen Schaden ausgehen kann, nimmt man in Kauf. Das Wort, das im Gespräch mit der „Presse“ besonders häufig fällt, ist „Zivilcourage“. Die habe es auch gebraucht, um gegen die US-Großkonzerne und das Hormonfleisch aufzustehen, obwohl die Medien bis auf die „Krone“ die Anti-Freihandels-Volksabstimmung tot geschwiegen hätten. Und das ohne auf einem Ticket der Industriellenvereinigung, der Wirtschaftskammer oder einer sonstigen Lobby zu sitzen – nur aus Liebe zu den Kunden.

31,3 Prozent Marktanteil

„Wir wollen die bessere Alternative sein“, sagt Drexel und zählt die Zutaten auf, die dafür seiner Meinung nach nötig sind: Qualität, Geschmack, Preis, Regionalität und Lokalität. Die Betonung auf Österreich ist mehr als deutlich. Im Inland konnte der Spar-Konzern mit seinen Supermärkten, Shopping Centern und den Hervis-Sportläden 6,4 Milliarden Euro umsetzen – 5,3 Prozent mehr als 2015. Beigetragen haben die Übernahme von 28 Zielpunkt-Geschäften in Ostösterreich und 30 Neueröffnungen. Zum allergrößten Teil sei das Plus dem Wachstum auf der bestehenden Fläche geschuldet, betont Drexel. Eigenmarken wie die Billig-Linie S-Budget oder die Bio-Linie Spar Natur Pur, mit denen man erfolgreich im Teich der Diskonter mitfischt, lieferten starke Zuwächse. Bei einem vom Marktforschungsinstitut Nielsen erhobenen Branchenwachstum von 1,9 Prozent konnte Spar seinen Marktanteil so um einen guten Prozentpunkt auf 31,3 Prozent steigern. Dem erstplatzierten Rewe-Konzern mit Töchtern wie Billa und Merkur kommt man langsam nahe.

Es ginge nicht darum, die Konkurrenz einzuholen, betont Drexel. In dem von Billa lange Jahre alleine besetzten Onlinemarkt zog Spar im Herbst aber doch nach. „Das ist kein später Einstieg“, sagt der Chef. Man habe einfach nur bewusst den ersten Hype abgewartet, um dann in aller Stille die Luxusvariante aufzufahren. „Wer solche Geschäfte zu früh startet, kann ein Vermögen verlieren. Wer aber zu spät startet, der verliert möglicherweise den Kunden.“ In seinem Online-Shop mit 20.000 Lebensmittel – quasi ein digitalisierter Interspar – bekommt der Wiener und bald der Salzburger Kunde auch zwei einzelne, dünn geschnittene Rindschnitzel aus der Frischeabteilung geliefert.

Niedrige Margen

Da die Margen im Lebensmittelhandel bei ein bis zwei Prozent liegen, sei so ein Onlineshop aufgrund des logistischen Aufwands auch heute noch, nach der selbst auferlegten Wartefrist, eine Geldverbrennungsmaschine, sagt Drexel.

Er nennt ihn ein Service am Kunden, eine Zukunftsinvestition, ein Forschungslabor. Eine Herzensangelegenheit von Gerhard Drexel ist er aber sicher nicht. „Onlineshopping wird im Lebensmittelhandel überschätzt.“ Das meiste Geld damit verdiene außerdem der amerikanische Riese Amazon. Und der schaffe weder Arbeitsplätze in Österreich, noch zahle er bei uns Steuern. „Das geht volkswirtschaftlich in die falsche Richtung.“

Spar schuf im vergangenen Jahr zusätzlich zu den bestehenden 41.450 Arbeitsplätzen 1360 neue in Österreich. Die Firma investierte 2016 mehr als 600 Millionen Euro - die Hälfte im Inland, die Hälfte in den Märkten Slowenien, Ungarn, Italien und Kroatien – und will die gleiche Summe auch 2017 in die Hand nehmen. „Wir sehen uns als Arbeitsplatz- und Wachstumsmotor in Österreich.“

Gerhard Drexel wird heuer 62 Jahre alt. Hat der streitlustige Chef vor, den Thron nach sechzehn Jahren langsam für die nächste Generation zu räumen? Seine Antwort kommt knapp und klar: „Nein, kein Grund zur Sorge.“