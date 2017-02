Textversion

28.02.2017 | 13:07 | von Nikolaus Jilch (DiePresse.com)

Der IWF hat viel mitgemacht, seit er am 1. März 1947 seine Arbeit aufgenommen hat. In Zeiten von Donald Trump muss sich die US-dominierte Organisation mal wieder neu erfinden. Denn Chinesen und Europäer basteln an Alternativen.

Auf einen Schlag war alles vorbei. Am 14. Mai 2011 verhaften New Yorker Polizeibeamte den Franzosen Dominique Strauss-Kahn in einem Flugzeug, das kurz später in Richtung Paris abheben sollte. Strauss-Kahn galt zu diesem Zeitpunkt als einer der mächtigsten Männer der Welt. DSK war Chef des IWF, des Internationalen Währungsfonds. Dass er im nächsten Schritt französischer Präsident werden will, galt 2011 bereits als offenes Geheimnis.

In der Sekunde, in der sich die Vorfälle rund um den Globus verbreiteten, war seine Karriere aber vorbei. DSK wurde die versuchte Vergewaltigung einer Hotelangestellten in New York vorgeworfen. Nur drei Monate nach der Verhaftung ließ die Staatsanwaltschaft den Fall fallen. Es gab massive Zweifel an der Glaubwürdigkeit des vermeintlichen Opfers.

Zum Zeitpunkt seiner Entlastung war DSK freilich längst nicht mehr Chef des IWF. Er musste zurücktreten und wurde von Christine Lagarde ersetzt, ebenfalls eine Französin. Sie konnte diese wahrscheinlich spektakulärste Episode in der 70-Jährigen Geschichte des IWF rasch vergessen machen. Die griechische Schuldenkrise, in der der IWF eine wichtige Rolle spielen sollte, bot dafür reichlich Gelegenheit. Der IWF konzentrierte sich wieder auf seine Aufgabe: Schulden.

Lagarde ist die erste Frau an der Spitze des IWF, der sich in den 70 Jahren seines Bestehens zur wahrscheinlich wichtigsten internationalen Behörde entwickelt hat, wenn es um das Finanzssystem geht. Sie ist nicht die erste mit einem französischen Pass. Insgesamt fünf IWF-Direktoren kamen bisher aus Frankreich. Paris hat auch unschlagbare Erfahrung vorzuweisen. Am 1. März 1947 nahm der IWF seine Finanzgeschäfte offiziell auf. Am 8. Mai desselben Jahres war es Frankreich, das um einen ersten Kredit bitten musste.

Als Struktur hat der IWF dabei erstaunliche Widerstandskraft bewiesen. Denn wenn man es ganz genau nimmt, sollte es den Fonds eigentlich nicht mehr geben. Denn das System, für das er geschaffen wurde ist bereits Anfang der 1970er-Jahre zusammengebrochen. Das war das Währungssystem von Bretton Woods. Benannt nach einem Ort im US-Bundesstaat New Hampshire, wo im Juli 1944 die Finanzordnung der Nachkriegszeit verhandelt wurde.

Das Event war einzigartig in der Geschichte der Menschheit. Zuvor war ein Geldsystem nie per Konferenz beschlossen worden. Wie groß das Unterfangen war, zeigt auch der Umstand, dass es seit der Finanzkrise 2008 zahlreiche Forderungen und Versuche gab, eine ähnliche Konferenz abzuhalten - die aber allesamt erfolglos blieben.

Freilich: Im Mount Washington Hotel in Bretton Woods wurde die Welt nicht neu erfunden. Vielmehr wurde ein Regelwerk geschaffen, dass an die in den vergangenen Jahren entstandenen Marktbedingungen angepasst werden sollte. Die waren einfach zu verstehen: Zwei Weltkriege hatten die europäische Wirtschaft völlig ruiniert. Die Vereinigten Staaten waren hingegen als unangefochtene wirtschaftliche Sieger hervor gegangen. An den Märkten wurde das britische Pfund längst vom US-Dollar als Leitwährung der Welt abgelöst. In Bretton Woods wurde dies nun formell bestätigt. 730 Delegierte aus allen 44 Staaten der Alliierten waren gekommen. Geprägt wurden die Verhandlungen aber vor allem von zwei Personen. In der ersten von drei "Kommissionen", aus der ultimativ der IWF hervorgehen sollte, trafen sie aufeinander. Der US-amerikanische Spitzenbeamte Harry Dexter White, ein enger Vertrauter des damaligen Finanzministers Henry Morgenthau. Und der damals bereits legendäre britische Ökonom John Maynard Keynes.

Der hatte einen abenteuerlichen Plan im Gepäck. Statt die Weltwährungsstaffel einfach von einer Nation (Großbrianntien) an eine neue (USA) weiterzugeben, schwebte ihm die Schaffung einer Zentralbank für die ganze Welt vor. Die sollte eine Kunstwährung herausgeben. Den "Bancor". Dieser sollte zu fixen Wechselkursen in nationale Währungen tauschbar sein und in erster Linie als Verrechnungseinheit zwischen den Staaten fungieren.

Die Staaten sollten Konten bei der globalen Zentralbank erhalten, um etwaige Handelsbilanzschwierigkeiten ausgleichen zu können. Wer gegen die Regeln verstößt, sollte mit automatischen Sanktionen bestraft werden. Keynes versprach sich von seinem Vorschlag ein Währungssystem, in dem die Wechselkurse weniger stark von der Handelsbilanz der Staaten beeinflusst werden können. Für die reichen Länder war die Idee aber suboptimal, denn Keynes System beinhaltete auch Sanktionen für Staaten, deren Handelsbilanzüberschuss "zu groß" war.

Harry Dexter White, der als Vertreter der Vereinigten Staaten die globale Führungsrolle seines Landes nicht aufgeben wollte, blieb hart. "Wir waren in diesem Punkt unnachgiebig. Unsere Position war: absolut nicht!"

Stattdessen wurde ein "Stabilisierungfonds" nach Whites Vorschlag beschlossen. Dieser sollte im Fall einer Zahlungskrise eingreifen können, die reichen Länder aber in Ruhe lassen. Limits für den Handelsüberschuss sollte es auch keine geben. Eine logische Position für die Vereinigten Staaten, die damals die größte Industrienation und der größte Kreditgeber der Welt waren. Dieser "Stabilisierungsfonds" sollte sein Geld aus den Budgets aller Mitglieder erhalten und bekam am Ende der Konferenz den Namen Internationaler Währungsfonds. Am 1. März 1947 nahm der Fonds mit Sitz in Washington DC offiziell seine Arbeit auf.

Dass der IWF damals wie heute in Washington sitzt, ist freilich kein Zufall sondern von großer symbolischer Bedeutung. Seit White sich 1944 über Keynes hinweggesetzt hat, wird der IWF von den Vereinigten Staaten dominiert. Bis heute sind sie der einzige Staat, der Entscheidungen des IWF im Alleingang blockieren kann. Dass wie DSK und Christine Lagarde die Chefs des IWF stets aus Europa kommen, ist ein kosmetisches Zugeständnis Washingtons an die europäischen Freunde, hat aber keine politische Bedeutung.



Das neue Selbstbewusstsein Amerikas sollte sich auch im Geldsystem der Nachkriegszeit widerspiegeln. Das sollte ultimativ zwar weiterhin auf Gold gebaut sein, so wie das System vor den Weltkriegen. Aber nur noch der Dollar - und keine andere Währung - war direkt an Gold gebunden. Und nur ausländischen Zentralbanken und Regierungen war es möglich, ihre Dollars in Gold zu tauschen. Die Idee: Der Dollar galt als "so gut wie Gold".

Das ging nicht lange gut. Je nach Definition war das in Bretton Woods beschlossene System nur 16 bis 27 Jahre lang aktiv. Sicher ist: Als US-Präsident Richard Nixon im August 1971 die Gold-Konvertibilität des Dollars endgültig einstellte, war es vorbei mit Bretton Woods. Was folgte war eine Phase wild fluktuierender Wechselkurse, die im Grunde bis heute anhält.

Eine Ironie dieser Geschichte: Zwar gelang es den USA, die Welt weiterhin von den Vorteilen des Dollars zu überzeugen - auch wenn er nicht mehr "so gut wie Gold" war. Aber dass Washington in der Folge Importe mit frisch gedrucktem Geld bezahlen konnte, hatte zwei Folgen. Die USA bauten ein gewaltiges Handelsbilanzdefizit mit dem Rest der Welt auf - und es kam zu einer großen Deindustrialisierung der Vereinigten Staaten. Ein Umstand, der erst jetzt, 46 Jahre später, ausgerechnet von der US-Regierung unter Donald Trump als Problem identifiziert wurde.

Der IWF ist von allen diesen Entwicklungen unbeeindruckt geblieben und hat getan, was Bürokratien eben tun: Er hat sich an die neuen Bedingungen angepasst und immer wieder neue Tätigkeitsfelder gefunden.

Die Experten des Fonds agieren in einer Art Doppelrolle als oberste Schuldeneintreiber und Restrukturierungs-Experten der Welt. Zudem sammelt keine andere Institution so viele Daten zum Zustand der verschiedenen Volkswirtschaften.

In der Spätphase des Kalten Krieges kam der IWF zunehmend in die Kritik, weil er auch mit Staaten kooperierte, die von (Militär-)Diktatoren regiert wurden. Auch wurde dem Fonds vorgeworfen, offen Firmen aus den USA oder Europa zu unterstützen. Ultimativ war die Kritik am IWF eine der Triebfedern für die Entstehung der bis heute aktiven Bewegung gegen die Globalisierung. Seit den 1990er-Jahren wurden einzelne Hilfsprogramme und sogar die jährlichen Meetings des IWF oft von wütenden Protesten der Bevölkerung begleitet.

Die ökonomische Kritik am IWF konzentriert sich deswegen auch meistens auf die "neoliberale" oder "monetaristische" Philosophie hinter den Vorschlägen der IWF-Experten. Mehrere Bestseller, darunter "Shock Doctrine" der linkspopulistischen Autorin Naomi Klein, richteten sich frontal gegen die "neoliberale Agenda" des IWF.

In der europäischen Schuldenkrise ab dem Jahr 2010 war der IWF unter den frühesten Verfechtern der Idee, dass nur harte Sparprogramme (Austerität) aus der Krise führen könnten. Der Fonds war auf Wunsch Deutschlands auch an den ersten zwei Hilfspaketen für Griechenland beteiligt. Gemeinsam mit der Europäischen Zentralbank (EZB) und der EU-Kommission bildete er die sogenannte "Troika".

Aber im vergangenen Jahr ist es zu einer Zäsur gekommen. In einem viel beachteten Aufsatz wendete sich die Research Abteilung des IWF plötzlich gegen die "neoliberale Agenda". Zwar hatte das Paper auch viel Lob für ebendiese über, kritisierte aber, dass der IWF die Ideen des Neoliberalismus zu stark vertreten hätte - und dass Austeritäts-Maßnahmen und die Deregulierung der Finanzmärkte zu Finanzkrisen und einer Steigerung der Ungleichheit auf der Welt führen würden.

Im selben Jahr kam es auch zu einem überraschenden Bruch zwischen dem IWF und Berlin. Denn um seine neue Linie zu unterstreichen, besteht der Fonds auf einem weiteren Schuldennachlass für Griechenland - und hat seine Beteiligung am eigentlich bereits laufenden dritten Hilfspaket davon abhängig gemacht. Deutschland weigert sich, einen Schuldenschnitt für Griechenland in Betracht zu ziehen. Der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble ist in dieser Frage besonders hart. So hat er bereits 2015 gesagt, dass Griechenland die Eurozone freiwillig verlassen könne. Anfang 2017 hat der Streit zwischen Deutschland und dem inzwischen 70 Jahre alten IWF aber eine neue Dimension angenommen.

Denn als Ergebnis der Schuldenkrise hat Europa inzwischen seinen eigenen "Stabilisierungsfonds", den Europäischen Stabilitätsmechanismus "ESM". Und die deutsche Regierung scheint den ESM zu einem eigenen Europäischen Währungsfonds ausbauen zu wollen. Die Botschaft ist klar: Wir können auch ohne euch. Die Welt von 2017 ist eine andere als jene von 1944. Mit dem Euro ist Europa etwas gelungen, das von den Amerikanern immer als unmöglich bezeichnet wurde. Erstmals seit der Konferenz von Bretton Woods gibt es auf der Welt eine Währung, die liquide genug wäre um eine echte Alternative zum Dollar zu bieten.

Die Europäer sind auch nicht alleine mit ihrer IWF-Skepsis. Nachdem sich die Vereinigten Staaten jahrelang geweigert hatten, einer Reform der Stimmrechte im IWF zu Gunsten von China, Russland und Co. zuzustimmen, haben die BRICS-Staaten inzwischen damit angefangen, ihre eigenen Institutionen aufzustellen. So haben Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika die Gründung der "New Development Bank" beschlossen. Sie gilt als Gegenstück zur Weltbank, die ebenfalls eine Bretton-Woods-Organisation ist. Es soll aber auch bald einen eigenen BRICS-Währungsfonds geben.

Zusätzlich hat China im Alleingang die Asia Infrastructure Investment Bank an den Start gebracht. Zu dieser sind gegen den ausdrücklichen Widerstand Washingtons selbst so enge Verbündete wie Großbritannien, Deutschland oder Australien beigetreten. Auch Österreich ist bei der AIIB dabei.

Der IWF hat allerdings noch ein Ass im Ärmel. Erstens ist er als Erbe des Bretton Woods Systems eine von nur zwei internationale Institutionen mit eigenen Goldreserven (die zweite ist die EZB). Und zweitens hat John Maynard Keynes seine kleine Idee doch noch untergebracht. Unter dem sperrigen Namen "Sonderziehungsrechte" gibt der IWF inzwischen tatsächlich eine künstliche Reservewährung heraus, die als Verrechnungseinheit zwischen Staaten fungiert. Wie von Keynes vorgesehen, sind die SZR durch einen fixen Währungskorb bestimmt - und in den wurde zuletzt auch unter großem Tamtam die chinesische Währung Renminbi aufgenommen.

Der IWF hat also die Chance, sich wieder mal neu zu erfinden und seine Position als wichtigste Finanzbehörde der Welt weiter auszubauen. Tatsächlich wäre dies wohl inzwischen auch im Interesse der Vereinigten Staaten. Denn Donald Trump und einige führende Ökonomen scheinen verstanden zu haben, dass die Stellung des Dollars als einzige Weltleitwährung inzwischen wohl mehr Nachteile für die USA bringt als Vorteile. Der Wiederaufbau der US-Industrie wird nicht möglich sein, solange die USA Billionen an Dollars exportieren müssen um die Welt mit der Weltleitwährung zu versorgen.

Washington ist heute in einer ähnlichen Rolle wie London nach dem Zweiten Weltkrieg. Andererseits ist genau wie damals sehr fraglich, ob sich die neue wirtschaftliche Supermacht China einem neuen, wirklich internationalen System auch anschließen will. Oder ob Peking die Sonderziehungsrechte des IWF nur benutzen will, um die internationale Popularität der eigenen Währung zu steigern - zum langfristigen Vorteil Chinas.

Und dann gibt es da noch die Europäer, die allen Krisen zum Trotz eine Reihe von Institutionen rund um den Euro gebaut haben, die auch dieser viel gescholtenen Währung zusätzliches Vertrauen verschaffen können. Am wahrscheinlichsten ist wohl ein Hybrid-Modell, in dem IWF, ESM, AIIB und andere Institutionen nebeneinander, miteinander und manchmal auch gegeneinander arbeiten.

Sicher scheint nur eines: Der IWF wird so schnell nicht verschwinden. Der hat schon schlimmeres überstanden.