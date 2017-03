Textversion

01.03.2017 | 06:40 | Josef Urschitz (Die Presse)

Eine niederländische Parlamentskommission stellt den Euro auf den Prüfstand. Am Ende könnte sogar ein Ausstieg aus der Gemeinschaftswährung stehen.

Den Haag. Die Partei des Rechtspopulisten Geert Wilders liegt nach jüngsten Umfragen in der Gunst der Wähler zwar nicht mehr so eindeutig wie bisher voran, mit seiner europakritischen Haltung treibt der Euro-Gegner Wilders die etablierten Parteien aber offenbar weiter vor sich her. Jedenfalls will das Parlament dem Polit-Star der niederländischen Rechten, der im Falle seines Wahlsiegs ein Referendum über den Austritt der Niederlande aus der Eurozone angekündigt hat, mit einem Anti-Euro-Überholmanöver den Wind aus den Segeln nehmen.

Wie am Dienstag bekannt wurde, hat das Parlament auf Antrag des christdemokratischen Abgeordneten Pieter Omtzigt am vergangenen Donnerstag offenbar die Bildung einer Kommission beschlossen, die „ergebnisoffen“ die Vor- und Nachteile der Euro-Mitgliedschaft für das Land untersuchen soll. Am Ende könnte durchaus eine Empfehlung für einen Euro-Austritt stehen.

Entsprechende Wellen hat die Meldung vor allem in der europäischen Finanzwelt geschlagen. Denn die Niederlande sind eine Art Vorzeige-Mitglied der Währungsgemeinschaft. Ihre Wirtschaftsdaten sind durch die Bank gleich gut oder sogar besser als die der Euro-Wirtschaftslokomotive Deutschland. Die Arbeitslosenrate liegt bei 5,4 Prozent, die Wirtschaft wächst um mehr als zwei Prozent, das Pro-Kopf-Einkommen liegt in der europäischen Spitzengruppe, die Exportleistung pro Kopf wird von keinem anderen EU-Land übertroffen. Auch nicht von Deutschland.

Eine Anti-Wilders-Kommission

Wenn sich in einem derartigen Musterland Zweifel an der Währungsunion regen, dann ist wohl Feuer am Dach. Die Bildung der Kommission gilt zwar eindeutig als Reaktion auf den bisher sehr erfolgreichen Anti-Europa-Wahlkampf der Wilders-Partei PVV (Partij voor de Vriheid). Konkret als Vorstoß, um den bisher als sicher gegoltenen Wahlsieg von Wilders noch zu stoppen. Europäische Finanzanalysten wollen das Ganze aber nicht als reines Wahlkampfgetöse verharmlosen. Ähnlich habe auch die Brexit-Bewegung in Großbritannien begonnen. Und dann eine Eigendynamik entwickelt, die nicht zu stoppen war.

Tatsächlich ist die Euroskepsis in dem Land noch nicht dramatisch ausgeprägt, aber stark im Wachsen. Der Anteil der „Nexit“-Befürworter in der Bevölkerung ist binnen relativ kurzer Zeit von einem auf über vier Prozent gestiegen.

Als Treiber für diese Entwicklung dient ausgerechnet eine Partei, die bisher nicht gerade als europafeindlich aufgefallen ist: Die Christdemokraten, größte Oppositionspartei des Landes, fahren seit einiger Zeit einen sehr populären Kurs. Sie treten zwar nicht gegen Europa auf, aber gegen die Europäische Zentralbank (EZB). Besser gesagt gegen deren Nullzinspolitik. An vorderster Front dieser Anti-EZB-Bewegung steht der christdemokratische Abgeordnete Pieter Omtzigt.

Der verlangt zwar nicht aus der EU oder der Eurozone auszutreten, will aber die EZB zwingen, ihre Nullzinspolitik aufzugeben. Die sei auf die Problemländer im Süden zugeschnitten, schade aber den Bevölkerungen der erfolgreicheren Länder im Norden sehr. Speziell den Holländern, die in Sachen Wirtschaftskraft ganz an der Spitze stehen.

Rentnern drohen Verluste

Diese von der EZB verursachten Verluste sind ein ganz großes Thema in der Endphase des Wahlkampfes. Der Grund: Fast jeder berufstätige Holländer hat Anspruch auf eine kapitalgedeckte Betriebsrente. Diese Betriebspensionen spielen eine relativ große Rolle in der Altersversorgung. Die Performance der einschlägigen Rentenkassen leidet aber extrem unter der EZB-Niedrigzinspolitik. Just im für das Land so entscheidenden Wahlkampf sahen sich nicht wenige Anspruchsberechtigte mit deutlich Kürzungen ihrer Ansprüche konfrontiert. Was für viel böses Blut sorgte.

Experten meinten nun allerdings, dass das Betriebsrentenargument kein besonders schlüssiges für einen Euro-Ausstieg sei. Weil Holland zu den erfolgreichen Euro-Ländern gehöre, würde der Umstieg vom Euro auf den Gulden binnen kurzer Zeit zu starken Kapitalzuflüssen und damit zu drastischen Währungsaufwertungen führen. Auf die müsste die neue holländische Notenbank ähnlich wie die Schweiz in den vergangenen Jahren mit drastischen Zinssenkungen reagieren. Die Betriebsrentner kämen damit vom Regen in die Traufe.

Mit solche Rational-Argumente ist in einem emotionalisierten Wahlkampf-Umfeld aber wohl kein Staat zu machen.

Beobachter sind deshalb gespannt, wie es nach den Wahlen in zwei Wochen mit der Kommission weitergeht. Denn die wird vor den Wahlen kaum noch operativ tätig werden – und Ergebnisse frühestens im Herbst vorlegen.