01.03.2017 | 15:55 | Von Christian Höller (Die Presse)

In Österreich sind die Ausgaben der Krankenkassen für teure Medikamente explodiert. Betroffen sind meist Arzneimittel gegen Krebs und gegen seltene Erkrankungen. Die Regierung will die Preise nun per Gesetz einschränken. Der "Presse" liegt der Gesetzesentwurf vor.

Krebs gehört in vielen Ländern zu den häufigsten Todesursachen. Um die Heilungschancen zu erhöhen, entwickelt die Pharmaindustrie immer weitere Medikamente, viele davon mit deutlich besserer Wirkung. Doch die neuen Arzneimittel sind alles andere als billig. Auch in Österreich sind die Ausgaben der Krankenkassen für neue Medikamente explodiert. Laut "Presse"-Informationen plant die Regierung nun ein Gesetz, damit Pharmafirmen keine "Wucherpreise" mehr verlangen können. Die "Presse" bringt dazu alle Hintergründe: Was steht im Gesetzesentwurf? Was sagen die Pharmafirmen? Besteht die Gefahr, dass neue Medikamente in Österreich künftig später auf den Markt kommen?

Wie dramatisch die Preisentwicklung ist, zeigen die Daten des österreichischen Hauptverbands der Sozialversicherungsträger. Von 2005 bis 2015 sind die Gesamtausgaben für Heilmittel in Österreich um 46,55 Prozent auf 2,928 Milliarden Euro gestiegen. Im gleichen Zeitraum haben sich aber die Ausgaben für hochpreisige Medikamente - darunter versteht man Heilmittel mit einem Kassenverkaufspreis von mehr als 700 Euro pro Packung - um 419,13 Prozent auf 838,34 Millionen Euro erhöht.

Nutzen Pharmafirmen ihre Monopolsituation aus?

Kritiker werfen den Pharmafirmen vor, dass sie die staatlichen Gesundheitssysteme erpressen, indem sie ihre Monopolsituation ausnutzen und willkürliche Preise festlegen, die in keinem angemessen Verhältnis zum Nutzen der Arznei stehen. Laut „Presse“-Informationen plant die Regierung eine Gesetzesänderung, um die Preissteigerungen bei teuren Medikamenten einzudämmen. Die Pharmafirmen laufen dagegen Sturm. Der „Presse“ liegt der Entwurf für eine Änderung des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes vor, mit dem der Bund in die Medikamentenpreise eingreifen würde.

Zum Hintergrund: In Österreich gibt es derzeit einen Erstattungskodex, den sogenannten EKO. Dieser enthält die von den österreichischen Krankenkassen bezahlten Medikamente und deren Preise. Dazu prüft der Hauptverband der Sozialversicherungsträger den Nutzen neuer Medikamente. Danach verhandelt er mit den Pharmafirmen, ob und wenn ja, zu welchen Preisen ein Medikament in den EKO aufgenommen wird. Doch bei neuen Medikamenten kommt es immer öfters vor, dass Pharmafirmen zunächst gar nicht wollen, dass deren Produkte in den EKO aufgenommen werden. Sie können dann die Preise alleine bestimmen. Hier werden teilweise „Wucherpreise“ verlangt, sagen Kritiker.

Krankenkassen wollen klare Regelungen

Ärzte und Patienten setzen alle Hebel in die Bewegung, damit die Krankenkassen trotzdem die Kosten für die teuren und mitunter lebensnotwendigen Medikamente übernehmen, was die Kassen auch tun. Von 2005 bis 2015 sind beim Hauptverband die Ausgaben für Medikamente, die nicht im EKO gelistet sind, von 119,81 Millionen auf 379,96 Millionen Euro gestiegen. Die Krankenkassen fordern seit Längerem Regelungen für nicht im Erstattungskodex angeführte Arzneimittel.

Der nun vorliegende Gesetzesentwurf sieht vor, dass in Österreich eine Preiskommission den EU-Durchschnittspreis für Arzneimittel, die sich nicht im Kodex befinden, ermitteln soll. Die Pharmafirmen dürfen diesen EU-Durchschnittspreis nicht überschreiten. Ist ein Medikament so neu, dass noch kein EU-Durchschnittspreis vorliegt, ist zunächst der vom Hersteller gemeldete Preis heranzuziehen. Stellt die Preiskommission später fest, dass ein Medikament in Österreich mehr als der EU-Durchschnittspreis kostet, so muss die Pharmafirma den Differenzbetrag innerhalb von sechs Monaten zurückzuzahlen. In gewissen Fällen soll laut Gesetzesentwurf auch ein vom ermittelten EU-Durchschnittspreis um fünf Prozent verminderter Preis gelten. Der Entwurf regelt auch detailliert Preisabschläge für Generika und Biosimilars, die nach Patentablauf auf den Markt kommen.

Pharmafirmen lehnen Gesetzesentwurf ab

„Wir lehnen diesen Gesetzesentwurf ganz klar ab“, sagt Jan Huber, Generalsekretär der Pharmig, der Interessensgemeinschaft der österreichischen Pharmaindustrie. Damit sei der Pharmastandort Österreich und die Versorgung gefährdet. Zu Details möchte sich Huber nicht äußern, weil der Entwurf geheim sei. Laut Huber bestehe aber überhaupt keine Notwendigkeit für ein Gesetz. Schließlich haben die Pharmawirtschaft und die Sozialversicherungen erst im Vorjahr einen Rahmenvertrag zur Begrenzung der Medikamentenkosten unterschrieben.

Laut „Presse“-Informationen laufen derzeit Verhandlungen zwischen dem Gesetzgeber, dem Hauptverband und der Pharmawirtschaft über Alternativlösungen. Schon in der Vergangenheit wurde über gesetzliche Vorgaben diskutiert. Doch immer wieder konnte in letzter Minute eine Einigung erzielt werden. Die Pharmafirmen hoffen auch jetzt auf eine außergesetzliche Lösung. „Wieder einmal wird bei den Patienten gespart“, kritisiert Gerald Loacker, Sozial- und Gesundheitssprecher der Neos, der sich mit der Materie beschäftigt hat. Das System leiste sich weiterhin zahlreiche Versicherungsträger, Zusatzpensionen für eigene Mitarbeiter, ineffiziente IT-Strukturen, ein Kur-Unwesen ohne jede Erfolgskontrolle. Loacker: „Während manche Kassen sogar homöopathische Produkte erstatten, wird bei den Medikamenten-Innovationen der Sparstift angesetzt.“ Damit riskiere man, dass neue Medikamente in Österreich später auf den Markt kommen als in anderen Ländern. Betroffen davon seien vor allem Krebspatienten und Menschen mit seltenen Erkrankungen.

Droht eine Zwei-Klassen-Medizin?

Auf der anderen Seite stehen die Krankenkassen. Die Obfrau der Wiener Gebietskrankenkasse, Ingrid Reischl, hatte in der Vergangenheit mehrmals den Anstieg bei den Medikamentenpreisen kritisiert. So sei beispielsweise das Hepatitis C-Medikament Sovaldi, „teuer wie Gold“. Auch die verstorbene Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser (SPÖ) sprach im Zusammenhang mit Sovaldi von einer "globalen Erpressung durch ein Pharmaunternehmen“. Und bei der Hepatitis Hilfe Österreich heißt es: „Medikamente dürfen nicht zu einem Hedgefonds werden, bei dem man möglichst schnell viel Geld verdient.“ Mittlerweile ist der Preis von Sovaldi gesunken. Auch in anderen Ländern wird über die teuren Medikamentenpreise diskutiert. So schlug Karl Max Einhäupl, Chef der Berliner Charité, der größten Universitätsklinik Europas, Alarm. „Wir werden künftig nicht mehr das ganze Gesundheitssystem solidarisch finanzieren können“, sagte Einhäupl einst dem „HandelsBlatt“. Verlangen die Pharmafirmen für bestimmte Medikamente immer höhere Preise, müssen die gesetzlichen Krankenkassen die Beiträge anheben. Oder es droht eine Zwei-Klassen-Medizin.

Für den Generaldirektor des Hauptverbands der Sozialversicherungsträger, Josef Probst, stellen hochpreisige Medikamente eine Bedrohung für das Gesundheitssystem dar. Die Pharma-Industrie sei eine der profitabelsten Branchen weltweit, sagte Probst auf einer Veranstaltung. Die Unternehmen erzielen hohe Gewinne, vor allem, weil Arzneimittel durch Beiträge aus der Pflichtversicherung der sozialen Krankenkassen sowie durch Einnahmen aus Steuern finanziert werden.