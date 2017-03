Textversion

02.03.2017 | 08:23 | (DiePresse.com)

Der US-Automarkt verliert an Schwung, nicht aber deutsche Hersteller wie Volkswagen oder Daimler. Den höchsten Zuwachs im Februar verzeichnete Audi.

Die deutsche Autobranche hat ihren Absatz in den USA entgegen den Trend deutlich gesteigert. Bis auf BMW verbuchten im Februar alle großen Hersteller ein Plus auf dem Markt, wie sie am Mittwoch mitteilten. Am deutlichsten fiel der Zuwachs mit 17,3 Prozent bei der Volkswagen-Tochter Audi aus, die mit ihren Q-Modellen vom Trend zu Geländewagen profitiert. Bei der Kernmarke von VW betrug das Plus 12,7 Prozent. Für BMW ging der Absatz um 2,5 Prozent zurück, für Mercedes und Smart dagegen um 6,8 Prozent nach oben. Insgesamt rollten in den USA wohl ein Prozent weniger Fahrzeuge von den Höfen der Händler. Auf Jahresbasis umgerechnet würde dies 17,5 Millionen bedeuten - verglichen mit 17,7 Millionen im Februar 2016. Historisch gesehen ist die jüngste Zahl aber noch immer hoch.

Bei den US-Platzhirschen ergab sich ein gemischtes Bild: Während der Marktführer General Motors ein Plus von 4,2 Prozent verbuchte, musste Ford einen Rückgang um vier Prozent hinnehmen. Bei Toyota ging der Absatz um 7,2 Prozent und bei Fiat Chrysler um 10,1 Prozent zurück. Dem italienisch-amerikanischen Konzern machte vor allem ein Minus bei der wichtigen SUV-Marke Jeep zu schaffen.

Analysten wiesen daraufhin, dass die insgesamt fast stabilen Verkaufszahlen mit Rabatten erkauft wurden, die zehn Prozent des durchschnittlichen Verkaufspreises erreichten. So sagte Mark Wakefield von der Beratungsfirma AlixPartners, die Konzerne drückten damit Autos auf den Markt. Die Herausforderung sei nun, nicht zu viel zu produzieren oder einen Preiskrieg anzuzetteln.