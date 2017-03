Textversion

03.03.2017 | 10:42 | (DiePresse.com)

Die meisten Konjunkturindikatoren für die USA deuten weder auf eine unterkühlte noch auf eine heißlaufende Wirtschaft. Aber Janet Yellen verfolgt durchaus ihren eigenen Stil und interpretiert wichtige Indikatoren zuweilen als Warnsignale.

Wenn sich die Notenbankvorsitzende Janet Yellen am Freitag in Chicago zu den Konjunkturaussichten äußert, dann könnte diese Überzeugung einem weiteren Test unterzogen werden. Ihre letzten Äußerungen vom Januar lassen erwarten, dass Yellen die Anleger über den Fortgang der Konjunkturentwicklung in Relation zu den Zielen der Fed informiert - insbesondere, was Preisstabilität und den Arbeitsmarkt betrifft. Es wäre nicht schwer, daraus Gründe für höhere Leitzinsen abzuleiten - und Yellen würde sich damit zum Lager vieler ihrer Kollegen im Gremium schlagen.

Zahlreiche FOMC-Mitglieder für Erhöhung

Yellen verfolgt aber durchaus ihren eigenen Stil und interpretiert wichtige Indikatoren zuweilen als Warnsignale. Es wird also darauf ankommen, wie Yellen die Konjunkturdaten auslegen wird. Der schnellen Zinserhöhung noch in diesem März wird derzeit an den Terminmärkten eine hohe Wahrscheinlichkeit von 88 Prozent zugebilligt, und Yellen könnte diese Erwartung ebenso bestätigen wie auch die Markterwartung zurückschrauben.

In den letzten Tagen hat sich eine ganze Reihe von Mitgliedern des zinspolitischen Federal Open Market Committee (FOMC) in Richtung einer schnellen Anhebung geäußert und die Markterwartungen damit erheblich verschoben. Zum Ende der Vorwoche lagen sie nämlich lediglich bei 40 Prozent für die rasche Erhöhung im März. So sagte die Federal Reserve Gouverneurin Lael Brainard - eigentlich galt sie lange als Befürworterin einer Verlängerung der Niedrigzinsen - "die Wirtschaft scheint in einer Umbruchphase" zu sein und es sei wahrscheinlich "bald" angemessen, zusätzliche Unterstützung zurückzunehmen. Der FOMC- Vize und Vorsitzender der New Yorker Fed, William Dudley, sagte zu CNN International "die Gründe für eine Leitzinsanhebung werden wesentlich überzeugender". Sätze wie diese sind von Bedeutung - denn das Gremium entscheidet über die Geldpolitik als Gruppe, auch wenn Yellen als Vorsitzende die wichtigste Stimme ist.

Arbeitslosenzahlen im Grünen Bereich

Yellen hat sich in ihrer Amtszeit den Ruf erworben, insbesondere Wert auf eine eingehende Analyse des Arbeitsmarktes zu legen. Es wäre somit kaum überraschend, wenn sie sich in ihrer Rede in Chicago mit dessen Entwicklung auseinandersetzt. Sie tat das bereits in einer Rede im Januar und im Monat darauf bei ihrer Anhörung vor dem Kongress. So hatte Yellen im Januar angemerkt, dass das durchschnittliche Stellenwachstum deutlich oberhalb der Spanne von 75.000 bis 125.000 ausfällt, bei der die Arbeitslosenquote stabil bleibt. Eine Bloomberg-Umfrage ergab zuletzt für Februar die Median-Erwartung von 174.000 neuen Arbeitsplätzen, was ausreichen müsste, um die Arbeitslosenquote von 4,8 auf 4,7 Prozent zu drücken. Der Wert läge sogar leicht unter der Schwelle, bei der die Fed von Vollbeschäftigung spricht. Die nächsten Monatszahlen vom US-Arbeitsmarkt sind für den 10. März angekündigt - wenige Tage vor der nächsten FOMC-Sitzung.

Trotz der beeindruckenden Zahlen könnte Yellen aber die Lohnentwicklung als Grund für Geduld bei der Zinsanhebung nennen. Die Löhne in den USA erhöhen sich derzeit nur zögerlich - was als Zeichen für eine weiter bestehende Flaute am Arbeitsmarkt gelten könnte. Ohne stärkere Lohnsteigerungen werden aber auch Verbraucherausgaben und Preisentwicklung moderat bleiben, eine These, die Daten bestätigen: Um die Inflation bereinigt waren die Verbraucherausgaben im Januar um 0,3 Prozent gesunken.

Inflation bei 1,9 Prozent

Ein weiteres Kennzeichen der Geldpolitik nach Yellen-Art ist die Vorsicht bei Maßnahmen, die eine Erholung gefährden können. So ist zu erklären, warum die Fed im Jahr 2016 lediglich einmal die Leitzinsen anhob. Aber Risiken sind aus Sicht von Yellen symmetrisch - was bedeutet, es wäre auch ein geldpolitischer Fehler, Wirtschaft und Inflation der Zinsentwicklung voranlaufen zu lassen. Die Fed will kein Porzellan zerschlagen, wie Chefinvestmenstratege Scott Clemons von Brown Brothers Harriman & Co. in New York sagte: “Ich denke, sie ist auch vorsichtig beim Risiko, zu lange abzuwarten" mit der Zinsanhebung. Clemons verweist dabei auf die nur noch ein Jahr dauernde Amtszeit von Yellen. Zum Ende wolle sie mit ihrer Geldpolitik vermutlich nicht hinter der Wirtschaftsentwicklung stehen.

Yellen steht möglicherweise auch vor eine Änderung ihrer Haltung zur Inflation. Bereits im Januar hatte sie von einem wahrscheinlichen Preisauftrieb von mehr als zwei Prozent in den kommenden Jahren gesprochen. Für die zwölf Monate bis Ende Januar waren 1,9 Prozent ermittelt worden - womit der Zielwert der Fed nahezu erreicht ist, auch wenn die Preisentwicklung von stark schwankenden Energiepreisen geprägt war. “Ich fände es eigentlich wichtig, wenn Yellen dem Markt einfach sagen würde, ob wir mit unseren Erwartungen für März richtig liegen oder eben nicht", sagt Omair Sharif, US-Ökonom von der Société Générale in New York.