Textversion

06.03.2017 | 13:32 | von Karl Gaulhofer (Die Presse)

Hotline, Kontaktformular, E-Mail: Noch nie gab es so viele Mittel, mit Firmen in Kontakt zu treten. Zugleich klagen immer mehr Konsumenten, dass sie mit ihren Anliegen nicht durchkommen. Gezielte Kundenabwehr oder Überforderung?

Wir hätten da ein T-Shirt anzubieten. Ein hässliches gefälschtes Polo aus China, in Männergröße. Das hatte Kollegin W. natürlich ganz anders über eBay bestellt. Aber reklamieren konnte sie es auch nicht. Denn um die dafür vorgesehene Onlinemaske ausfüllen zu dürfen, musste sie erst ein Kundenkonto anlegen und dafür viele persönliche Daten abliefern. Unter dieser neuen, virtuellen Identität kennt das System sie nun als jemand, die bisher noch nie etwas bestellt hat und sich deshalb auch nicht zu beschweren braucht. Also griff sie zum Hörer, mit der bösen Vorahnung, die uns alle befällt, wenn wir als letzten Ausweg zu einer Servicehotline Zuflucht suchen müssen. Es kam, wie es meist kommt: Sie wurde abgewimmelt, an den Zahlungsabwickler Paypal verwiesen, der auf ihr Schreiben nie reagierte. Zurück bei eBay, landete sie schließlich bei einer verdächtig netten Stimme, die versprach, sich zu kümmern. Der emotionale Erfolg ging in der Sache einher mit finalem Scheitern: W. hat nie wieder etwas gehört. Ihr Herz ist schwer, das Bankkonto leichter. Und das hässliche Leiberl? Wird sie so leicht nicht los.

Wir hatten anfangs nur ein Bauchgefühl: Zwar gibt es heute so viele Möglichkeiten wie noch nie, mit Unternehmen in Kontakt zu treten, bis hin zu Facebook und Twitter. Aber viele Firmen scheinen die neuen Kommunikationsformen sehr differenziert zu nutzen: Sie locken frische Kunden gekonnt an und halten sich frühere Käufer, die lästig werden könnten, gezielt vom Leibe. Dieses Gefühl verfestigte sich zum Verdacht, als wir in der Redaktion herumfragten – mit gewaltiger Resonanz. Die Geschichte von Kollegin W. ist nur eine von vielen. Das Solo-Klagelied formierte sich rasch zum großen gemischten Chor. Sein Refrain handelt von endlosen Warteschleifen, ständig neuen Ansprechpersonen und Wochen einsamen Kampfes, um doch noch zu seinem Recht zu kommen.

Spitzen wir den Verdacht zu, indem wir uns im Geiste auf die andere Seite schlagen. Also: Ein Kunde, der sich nach Kauf und Bezahlung noch einmal meldet, kostet viel und bringt nichts ein. Wie lässt sich diese betriebswirtschaftliche Zumutung professionell abwehren? Zunächst gilt es zu verhindern, dass der Gegner zu seiner schärfsten Waffe greift und ein E-Mail schreibt. Damit könnte er nämlich den Leidensweg, der ihm bevorsteht – keine Antwort, falsche Antwort, Im-Kreis-Schicken – schwarz auf weiß dokumentieren. Also platzieren versierte Website-Designer die firmeninternen Klammeraffen so unauffindbar wie grüne Ostereier im Frühlingsgras. Am besten scheint nur eine einzige Adresse ganz unten im Impressum auf, wo es gesetzlich vorgeschrieben ist, aber niemand danach sucht. Sie sollte auch möglichst allgemein gehalten sein (info@..., mail@...“), um dem Kunden klarzumachen: Sein nichtiges Anliegen landet irgendwo im Nirgendwo.

Viel leichter fällt das mit Online-Kontaktformularen. Hat es einer dieser notorischen Nörgler gefüllt und auf „Senden“ gedrückt, darf er freilich keinesfalls eine Kopie oder Empfangsbestätigung erhalten. So stellt man sicher, dass er nichts in der Hand hat. Es ist dann fast so, als hätte er sich nie gemeldet. Dennoch sollte man auch für solche Versuche der unerwünschten Kontaktaufnahme Hürden einbauen: gut verstecken und zahllose persönliche Daten abfragen, die man ja für Werbezwecke immer gut nutzen kann.



Mürbe machen. Wer nach dem Schweigen auf schriftliche Anfragen nicht kapituliert, muss schließlich von den Sondereinsatzkräften des Callcenters in die Knie gezwungen werden. Ihre Vorhut sind lange Ziffernmenüs („Für eine Bestellung drücken Sie die Eins . . .“) und Automatenstimmen mit Standardantworten („Besuchen Sie doch unsere Webseite mit den FAQs!“).

Wer auf menschlichem Kontakt beharrt und sich weiter durchschlägt, ist wegen erwiesener Sturheit besonders hart anzufassen. Eine Viertelstunde kann eine gefühlte Ewigkeit dauern, wenn man sie in der Warteschleife verbringt, mit Vivaldi vom Endlosband, dreisten Werbesprüchen und verlogenen Vertröstungen („Wir melden uns in Kürze“). Meldet sich dann wirklich ein ahnungsloser „Agent“ aus dem „First Level Support“, sind die meisten Bittsteller schon mürbe genug, um sich mit einer ausweichenden Antwort aus der Leitung werfen zu lassen. Sollte sich der Störenfried mit frischen Kräften neuerlich melden, ist tunlichst zu vermeiden, dass er beim selben Ansprechpartner landet. Hat er sich heimtückisch dessen Namen notiert, muss der neue Agent leugnen, seinen Kollegen zu kennen.

Das zwingt den Antragsteller, seine Geschichte nochmals vorzutragen – zweimal, dreimal, viermal, jeweils nach langer Wartezeit, was seine Wirkung auf das emotionale Immunsystem des Betroffenen selten verfehlt.

Nur im Extremfall darf es ihm gelingen, durch sein fernmündliches Flehen zum „Second Level Support“ vorzudringen. Dort sitzen einige wenige wirkliche Auskenner, die ihm dann eh helfen können. Froh soll er sein.

Beschwerdemanagement als systematische Kundenabwehr: Ist das nur eine – hier launig zugespitzte – Hypothese, auf Basis einer hausinternen Umfrage ohne statistische Aussagekraft? Es gibt durchaus auchrepräsentative Daten, die auf einen solchen Trend hindeuten. Alle zwei Jahre erstellt das Sozialministerium ein „Konsumentinnenbarometer“, mit 2000 Befragten und einem ganzen Kapitel zum Thema Beschwerden. Zwar geht es da auch um die Fliege in der Suppe, die sich mühelos direkt mit dem Wirt klären lässt, und um verdorbene Lebensmittel, die der enttäuschte Käufer einfach in den Supermarkt zurückträgt.



Verdächtige Zahlen. Aber ein Vergleich von 2015 zu 2013 liefert doch Aha-Erlebnisse: Bei der jüngeren Erhebung hatten mehr Konsumenten in den vergangenen zwölf Monaten Anlass zur Beschwerde. Aber weniger von ihnen haben auch wirklich reklamiert. Sie finden immer öfter, dass eine Beschwerde „sinnlos“ oder „zu umständlich“ wäre. Womit sie vielleicht nicht so falschliegen. Denn unter denen, die sich tapfer wehren, steigt die Zahl der nicht Zufriedengestellten massiv: 2013 meldeten nur 34 Prozent Schwierigkeiten bei ihrer Reklamation, zwei Jahre später waren es schon 57 Prozent. Und was hat da nicht geklappt? „Keine rasche Erreichbarkeit“, „Kein gleichbleibender Ansprechpartner“, „Keiner fühlte sich zuständig“ – diese Antworten boomen. Und siehe da: Parallel dazu stieg der Anteil der Reklamationen, die online oder über Beschwerdestellen laufen, von unter zehn auf knapp 30 Prozent. Nur eine zufällige Korrelation? Möglich. Aber wenig wahrscheinlich.

Zumal auch die Recherchen der Verbraucherschützer in dieselbe Richtung weisen. Vor zwei Jahren testete der VKI für seine Zeitschrift „Konsument“ 44 große Unternehmen auf ihre Erreichbarkeit für Kundenanfragen. Das Ergebnis war ernüchternd: Zwei Drittel der Firmen antworteten nicht auf E-Mails, über 40 Prozent nicht auf ein abgeschicktes Kontaktformular. 57 Prozent der Callcenter lieferten keine oder nur wenig brauchbare Antworten auf die gestellte Frage – obwohl die Themen einfach gewählt waren. Die Vergleiche zwischen den abgedeckten Branchen spiegeln recht gut die Erfahrungen der „Presse“-Redakteure wider: Am besten funktioniert der Kontakt in der Old Economy, mit den Herstellern handfester Waren wie Waschmaschinen oder Kühlschränke.

Durchwachsen schneidet der Handel ab, wobei die Formel „Je mehr online, desto schlechter“ zu kurz greift. Amazon etwa haben mehrere Kollegen ausdrücklich gelobt. Der weltgrößte Internethändler hat es offenbar verstanden, trotz der physischen Ferne das Vertrauen seiner Kunden zu gewinnen – durch gutes Service. eBay gelang das nicht, auch weil die Fülle der Händler auf dieser Plattform schwer auf einen sauberen Nenner zu bringen ist. Beides zeigte auch eine deutsche Studie von 2013, bei der Zalando und Otto im Mittelfeld landeten. Wenig Gutes ist von Online-Reiseplattformen zu vermelden. Am schlechtesten schneidet aber ironischerweise jene Branche ab, die sich Informationsaustausch auf die Fahnen geschrieben hat: die Telekommunikation. Ob A1, T-Mobile oder UPC – die Klagen ziehen sich quer durch. Da ist es nur ein schwacher Trost, dass es laut Verbraucherschutz (und eigener leidvoller Erfahrung des Autors) die Telefónica-Marken in Deutschland (O2 und Blau) mit ihren Kunden noch viel schlimmer treiben.

Freilich: Es handelt sich um die Branche mit weitaus den meisten Anfragen und Fernreparaturen. Was auch auf chronische Überforderung der Organisationen hindeuten kann. Wie es ja auch nicht Böswilligkeit ist, wenn ein „Call-Boy“ von Telering eine Anruferin, die nur wissen will, ob ein Handytyp lagernd ist, in eine Filiale schickt, die schon aufgelassen wurde.



Singen hilft. Zum Schluss ein doppeltes Happy End. Der kanadische Songwriter David Carroll musste als Passagier eines United-Fluges zusehen, wie Gepäckabwickler seine teure Gitarre zerstörten. Weil er wegen geschlossener Büros den Schaden nicht gleich melden konnte, landete er im indischen Callcenter und kämpfte neun Monate lang vergeblich um Entschädigung. Seinen Ärger sublimierte Carroll zum Lied: „United Breaks Guitars“.

Den handgestrickten Clip stellte der mäßig erfolgreiche Liedermacher 2009 auf YouTube – und wurde fast über Nacht berühmt. Die US-Medien rissen sich um den Racheengel, er gab über 300 Interviews, bis heute wurde sein Video 16 Millionen Mal geklickt. Für United war der muntere Wirbel eine Imagekatastrophe. Seitdem setzt die Flugline den Clip zur Schulung der Mitarbeiter ein. Na bitte, es geht ja.

Wir können nicht singen, aber wir recherchieren. So wie meine Kollegin S., die vier Monate mit „3“ um ein iPhone kämpfte, das bei der Lieferung verschollen war. Schließlich fahndete sie nach der E-Mail-Adresse des Vertriebschefs, beschwerte sich direkt bei ihm – und traf endlich auf Verständnis. Einen solchen „Highest Level Support“ können wir nur empfehlen. Und vielleicht finden wir ja auch noch einen Abnehmer für dieses ungeliebte T-Shirt.