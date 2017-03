Textversion

Zudem verdienen Frauen im Schnitt fast ein Viertel weniger als ein Mann. Österreich hat in beiden Bereichen im EU-Vergleich Aufholbedarf.

Knapp 7,3 Millionen Personen haben eine Führungsposition in Unternehmen mit mindestens 10 Beschäftigten in der Europäischen Union (EU) inne: 4,7 Millionen Männer (65% aller Führungskräfte) und 2,6 Millionen Frauen (35%). Mit anderen Worten sind Frauen, obwohl sie ungefähr die Hälfte aller beschäftigten Personen in der EU ausmachen, in Führungspositionen weiterhin unterrepräsentiert. Der größte Anteil von Frauen in Führungspositionen wird in Lettland verzeichnet, dem einzigen Mitgliedstaat, in dem Frauen in diesem Beschäftigungsbereich eine Mehrheit darstellen.

Hinzu kommt, dass jene Frauen in Führungspositionen in der EU im Schnitt 23,4% weniger verdienen als Männer, was bedeutet, dass weibliche Führungskräfte durchschnittlich 77 Cent für jeden Euro verdienen, den männliche Führungskräfte pro Stunde bekommen. Geschlechtsspezifisches Verdienst gefälle bei Führungskräften in Rumänien am niedrigsten, in Ungarn und Italien am höchsten Unterschiede zwischen Männern und Frauen in Führungspositionen betreffen auch die Gehälter.