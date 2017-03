Textversion

07.03.2017 | 05:45 | von Karl Gaulhofer (Die Presse)

Niedrige Kosten, stabile Erträge: Der Kauf einer Viertelbeteiligung am westsibirischen Gasfeld Juschno Russkoje ist ein gutes Geschäft. Aber er erhöht die Abhängigkeit von Moskau.

Wien. Die mageren Jahre sind vorbei. Die OMV investiert wieder in Produktionsstätten, und das in großem Stil: Mit dem Erwerb von 24,99 Prozent am westsibirischen Gasfeld Juschno Russkoje von der deutschen E.ON-Tochter Uniper erhöht der heimische Mineralölkonzern seine Produktionskapazität schlagartig um ein Drittel. Damit steigt er „in eine neue Liga auf“, wie Generaldirektor Rainer Seele am Montag stolz verkündete.

Den Kaufpreis von rund 1,75 Mrd. Euro legen die Österreicher bar auf den Tisch. Ein großer Teil kommt aus dem Verkauf der ungeliebten türkischen Tankstellenkette Petrol Ofisi, der Freitagabend unter Dach und Fach kam. Ins Schwärmen gerät Seele, wenn er an die extrem geringen Förderkosten im seit 2007 genutzten Gasfeld denkt. Vertraglich fixiertes Wachstum, niedrige Kosten: Da geht man doch auf Nummer sicher.

Wobei Manager dieser Branche unter Sicherheit sehr Verschiedenes verstehen. Für den früheren OMV-Chef Gerhard Roiss bedeutete es: geopolitische Konfliktherde meiden, in stabilen und voll vertrauenswürdigen Staaten wie Norwegen und Großbritannien investieren, auch um den Preis hoher Kosten und unsicherer Ausbeute. Das führte durch den Ölpreisverfall zu einstürzenden Ergebnissen und bedenklich steigenden Schulden. Nachfolger Seele steuert in die Gegenrichtung. Nach einem „radikalen Kostensenkungsprogramm“ und dem Abverkauf unrentabler oder strategisch nicht relevanter Vermögensteile geht der Norddeutsche nun in die Offensive. Er investiert aber nicht in die Exploration neuer Felder, was mit Risiko verbunden wäre, sondern in den Kauf von bestehenden, kostengünstig auszubeutenden Stätten, wo die Förderung sofort starten kann. Das soll den Cash Flow stärken und mehr Dividende erlauben. Gern auch um den Preis wachsender Abhängigkeit von Russland, zu dessen Mächtigen Seele bekanntlich beste Beziehungen pflegt.

Gazprom als Abnehmer

Denn hinter dem sibirischen Feld steht, als knapper Mehrheitseigentümer, die teilstaatliche Gazprom. Den zweiten Fast-Viertelanteil hält die deutsche Wintershall, von der Seele kommt. Einziger Abnehmer des Gases ist, vertraglich fixiert, Gazprom. Es bleibt also alles in der Familie, gewissermaßen. Und der Abnahmepreis? Er kalkuliert sich zu einer Hälfte aus dem europäischen Durchschnittspreis, zur anderen aus dem von Moskau dekretierten. Vor einem Jahr war das gleich viel, in Zeiten wieder anziehender Rohstoffkurse dürfte der russische Fixpreis zurückbleiben. Aber der jährliche Investitionsaufwand ist sehr gering, nur ein Prozent des OMV-Investitionsbudgets. Und weil der Kauf, der bis Herbst abgeschlossen sein soll, schon rückwirkend ab Jahresbeginn gilt, stehen erste Erträge schon heuer zu. Je 200 Mio. Dollar sind für die ersten fünf Jahre eingeplant.

Dann geht die Förderung langsam zurück – während sie 200 Kilometer weiter westlich erst richtig anläuft: im Feld Achimov. Ein Viertel von ihm hat die OMV im Dezember von der Gazprom erworben, im Tausch gegen einen Teil ihrer norwegischen Tochter. Bei gleichbleibenden Mengen aus anderen Gebieten würde die neue Kernregion Russland bis 2025 mindestens ein Drittel zum OMV-Gesamtvolumen beisteuern. Mindestens – denn die Expansion gen Osten ist offenbar noch lange nicht abgeschlossen: „Es gibt Raum für weitere Kooperationen mit Gazprom“, lässt Produktionsvorstand Johann Pleininger durchblicken. Und Seele prophezeit „noch die eine oder andere Überraschung“.

Die Achse funktioniert

Schon die Reserven, die unter dem nun erworbenen Feld schlummern, sind im Vergleich zum heimischen Bedarf sehr hoch. Aber ob sie Europa zugute kommen, hängt von Moskau ab – und physisch von der North-Stream-Pipeline. An ihrem Ausbau will sich die OMV weiter unbedingt beteiligen, auch wenn die polnische Kartellbehörde ihr die Stellung als Aktionär verboten hat. Mit einem Wort: Die OMV setzt alles auf die Russland-Karte – und ist auf Gedeih und Verderb von der Gunst der russischen Führung abhängig.

Bis zum heutigen Tag freilich funktioniert die Achse der Freundschaft offenbar gut, unberührt von Sanktionen und politischen Spannungen. Sie beschert dem größten heimischen Unternehmen eine deutlich verbesserte Kostenstruktur. Was Seele als Bestätigung für seine Strategie sieht: „Die OMV macht uns zurzeit richtig Freude.“