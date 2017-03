Textversion

07.03.2017 | 15:15 | (DiePresse.com)

Klein- und Mittelunternehmen der Branche können das Servicepaket des Handelsverbandes für ihren Konkurrenzkampf nützen.

Kleinst- und Kleinunternehmen kommen kommen durch den Konkurrenzdruck immer stärker in Bedrängnis. Gerade jungen und kleineren Betrieben fehlt oftmals am Zugang zu geschäfts- und branchenrelevanten Informationen für ihr Business-Development. Mit der Onlineplattform RETAIL 24/7 hat der Handelsverband eine digitale Service Initiative gestartet, um österreichische KMU in allen Bundesländern Österreichs zu fördern.

Die Arbeit des Handelsverbandes, der als Informations- und Innovationsplattform aktiv ist, werde digitalisiert angeboten, so Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbandes. Damit soll die Wettbewerbsfähigkeit und Rechtssicherheit von KMU in ganz Österreich gestärkt und bestehende Arbeitsplätze gesichert und neue geschafft werden. Die Initiative des Handelsverbandes kommt ohne Fördergelder, das digitale Servicepaket wirde den KMU bereits ab 9,90 Euro monatlich angeboten.

Stephan Mayer-Heinisch, Präsident des Handelsverbandes, sieht in der digitalen Initiative ein entscheidendes Werkzeug für alle österreichischen Händler: „Die Welt wird immer digitaler, so auch der Handelsverband. Sowohl der Webshop aus Dornbirn als auch der Familienbetrieb in Oberwart, das neue Servicepaket wird beiden dabei helfen die modernen Anforderungen im Handel zu kennen und zu erfüllen.“