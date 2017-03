Textversion

07.03.2017 | 15:42 | (DiePresse.com)

Der US-Präsident kündigt sinkende Arznei-Preise an. Die Börsen reagieren mit Abschlägen bei den Medikamentenherstellern.

US-Präsident Donald Trump will mehr Konkurrenzkampf in der Pharmabranche und geringere Preise für Medikamente. "Ich arbeite an einem neuen System, wo es Wettbewerb in der Pharmaindustrie geben wird", twitterte Trump am Dienstag. "Die Preise für das amerikanische Volk werden deutlich purzeln." Die Finanzmärkte reagierten prompt auf die Ankündigung. So fielen Aktien von Medikamenten-Herstellern wie AstraZeneca, GlaxoSmithKline oder Shire um bis zu 1,6 Prozent. Der europäische Branchenindex büßte 0,9 Prozent ein. Im vorbörslichen US-Geschäft verlieren Papiere von Pfizer, Eli Lilly und Johnson & Johnson bis zu 1,9 Prozent.