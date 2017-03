Textversion

07.03.2017 | 18:53 | Karl Gaulhofer (Die Presse)

Die globale Erholung ist zu stark vom privaten Konsum getrieben, warnt die BIZ. Nachhaltig sei ein Aufschwung nur dann, wenn Investitionen und Exporte mitziehen.

Die Weltwirtschaft erholt sich, langsam aber doch. An den Unternehmen liegt es kaum, sie halten sich mit Investitionen sehr zurück. Auch die Exporte laufen fast nirgends rund, weil sich der internationale Handel so schwach entwickelt. Und den meist hoch verschuldeten Staaten fehlt der Spielraum zum Geldausgeben. Aber gottlob gibt es ja noch die privaten Haushalte, die kräftig konsumieren und damit den Aufschwung tragen. Eifrig befeuert von niedrigsten Zinsen, für die schon seit fast zehn Jahren alle großen Notenbanken sorgen Es ist eine grimmige Ironie, dass nun ausgerechnet die „Zentralbank der Zentralbanken" vor dieser Entwicklung warnt.

Wachstumsphasen, die stark vom privaten Konsum getrieben sind, fallen deutlich schwächer und kürzer aus als solche, an denen auch Investitionen und Ausfuhren ihren Anteil haben – wenn sie nicht überhaupt in platzenden Blasen und Abstürzen enden. Zu diesem Schluss kommen Ökonomen der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich im aktuellen BIZ-Quartalsbericht, nachdem sie die Daten seit 1991 für 19 Industrienationen ausgewertet haben. In hoch entwickelten Volkswirtschaften ist der Privatkonsum zwar immer die stärkste Stütze, im Schnitt mit 56 Prozent. Aber von ihm getrieben ist eine Erholung nur dann, wenn er stärker wächst als das BIP in Summe. Die Zahl solcher „Konsumboom"-Länder in der Auswahl stieg seit 2012 von sieben auf zwölf. Dazu gesellten sich etwa die USA und Großbritannien. Aber auch Schwellenländer wie China folgen dem Trend. Und die Vergangenheit zeigt: Das ist kein gutes Zeichen.

Aber was ist hier Ursache, was nur Folge? Private Haushalte glätten ihre Ausgaben über die Zeit. Selbst in (kürzeren) Rezessionen geht ihr Konsum kaum zurück, sie brauchen dann eben ihr Erspartes auf. Deshalb tragen sie auch einen schwachen Aufschwung, in dem die Investitionen nicht anziehen, weil Firmen wenig Chancen sehen, ihr Geschäft auszubauen. Natürlich bleibt dieses Wachstum dann schwach. Und es wird noch schwächer, wenn die Inflation anzieht, Zinsen steigen und die Kaufkraft sinkt.

Ehrenrettung für Vorkrisen-Boom

Zur echten Ursache künftiger Rückschläge kann sich der Konsumboom auswachsen, wenn ihn überzogenes Kreditwachstum begleitet, wie aktuell in China. Dazu braucht es gar keine Finanzkrise als Folge: Leben auf Pump treibt drei bis vier Jahre das Wachstum, dann überwiegt die schädliche Spätfolge des drückenden Schuldendienstes. Kürzer ist das Strohfeuer bei steigenden Immobilienpreisen. Ein schwach negativer Effekt zeigt sich mittelfristig auch hier: Haushalte fühlen sich zuerst reicher, weil ihr Eigenheim mehr wert ist, erkennen aber bald den Trug, wenn ihre Einkommen nicht mit anziehen - und bremsen sich ein. Zudem rächt es sich, wenn zu viele Mittel in den wenig produktiven Häusermarkt fließen.

War die Zeit vor der Finanzkrise ein „böser Boom"? Hier überraschen die BIZ-Forscher: Von 2004 bis 2007 war das Wachstum viel gleichmäßiger auf Konsum und Investitionen verteilt als heute. Des Rätsels Lösung: Die Autoren bilden nur ein ungewichtetes Mittel aus ihrem Länder-Sample. Amerika zählt also nicht mehr als Österreich. Was daran erinnert, dass der damalige Aufschwung vielerorts durchaus „gesund" war. Blasen platzten am Ende nur in wenigen Staaten: USA, Spanien, Irland – und steckten alle an.

Was kann die Politik aus all dem lernen? Nicht auf gute Konjunkturzahlen vertrauen, wenn nur Konsum die Basis ist – und alles tun, um die Exporte zu stärken und Investitionen wieder attraktiv zu machen.