08.03.2017 | 16:12 | (DiePresse.com)

Eine Lawine verschüttete den 52-Jährigen. Hönigsberger hinterlässt eine Frau und einen minderjährigen Sohn.

Der Immobilien-Investor Thomas Hönigsberger ist am Montag beim Heli-Skiing in der kanadischen Provinz British Columbia ums Leben gekommen. Der 52-Jährige wurde von einer Lawine verschüttet und erlitt einen Herzstillstand. Er hinterlässt eine Frau und einen minderjährigen Sohn.

Hönigsberger war Hälfte-Eigentümers der Fame Invest AG und Geschäftsführer zahlreicher Unternehmen vor allem aus dem Immobilienbereich. Er war auch Schwiegersohn des 2015 verstorbenen Billa-Gründers und Immobilien-Tycoons Karl Wlaschek.

Der Unternehmer war als Mitglied einer fünfköpfigen Gruppe in der Provinz British Columbia nördlich der Stadt Revelstroke unterwegs. Ein Bergführer war dabei. Der Österreicher fuhr als dritter in einen Hang ein, als sich die Lawine löste und ihn verschüttete. Er wurde per Hubschrauber geborgen.