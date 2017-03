Textversion

08.03.2017 | 18:03 | (DiePresse.com)

Zuvor hatte schon Samsungs Rivale LG Electronics angekündigt, für 250 Millionen Dollar eine neue Fabrik für Haushaltsgeräte in den USA zu errichten. Nun folgt der südkoreanische Konzern.

Samsung verlegt einem Medienbericht zufolge Teile seiner Fertigung aus Mexiko in die USA. Der südkoreanische Elektronik-Konzern wolle dabei zunächst 300 Millionen Dollar investieren und etwa 500 Stellen schaffen, berichtete das "Wall Street Journal" am Mittwoch. Es werde mit mindestens fünf US-Bundesstaaten verhandelt.

Ein Samsung-Sprecher erklärte, seit Herbst würden erste Gespräche über den Bau eines US-Werkes für Haushaltsgeräte geführt. Er nahm nicht Stellung zu der Frage, ob dabei Teile der Produktion aus Mexiko abgezogen werden sollen. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte im Februar berichtet, dass Samsung in den USA eine Fabrik für Haushaltsgeräte bauen könnte.

US-Präsident Donald Trump hat die Praxis von in- und ausländischen Konzernen scharf kritisiert, ihre Produkte außerhalb der USA zu fertigen, um sie dann in den USA zu verkaufen. Er hat den Unternehmen mit einer Einfuhrsteuer gedroht. Samsungs Rivale LG Electronics hatte im Februar angekündigt, für 250 Millionen Dollar eine neue Fabrik für Haushaltsgeräte in den USA zu errichten.