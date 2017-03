Textversion

14.03.2017 | 12:34 | Von Jakob Zirm (Die Presse)

Wer Mitarbeiter kündigt, die einen Betriebsrat gründen wollen, solle strafrechtliche Konsequenzen erleiden müssen, fordert Vida-Chef Roman Hebenstreit. Beim Mindestlohn erwartet er bis Ende Juni eine Einigung.

Die Regierung hat den Sozialpartnern bis Ende Juni Zeit gegeben, eine Lösung bei Mindestlohn und Arbeitszeitflexibilisierung zu finden. Wird sich das ausgehen?

Roman Hebenstreit: Beim Thema Mindestlohn gehe ich davon aus. Bei der Arbeitszeitflexibilisierung ist Vieles in meinen Augen jedoch Propaganda der Industriellenvereinigung – die übrigens kein Sozialpartner, sondern ein privater Lobbyisten-Verein ist. Fakt ist: Wir haben über 900 Kollektivverträge und es gibt in diesen nichts was es hinsichtlich Flexibilisierung nicht gibt. Ich habe selbst bei den ÖBB Schichten mit mehr als zwölf Stunden gearbeitet. Und es hat noch nie den Fall gegeben, dass eine Branche mit einem konkreten Problem gekommen ist und wir dann keine Lösung gefunden haben. Es geht also gar nicht um Flexibilisierung, sondern um zwei andere Dinge. Das erste ist Arbeit auf Abruf, und somit das Abwälzen des Unternehmerrisikos auf die Arbeitnehmer. Und das zweite ist ein Überstundenraub im Ausmaß von 1,5 Mrd. Euro. Die Flexibilisierung gibt es, sie hat allerdings ihren Preis. Wer bei einer Firma etwas bestellt und das sofort erledigt haben will, muss in der Regel mehr zahlen. Genauso muss der Arbeitgeber eben mehr zahlen, wenn er die Arbeitskraft kurzfristig länger haben will.

Spricht man mit Wirtschaftsvertretern klingt die Beschreibung der Realität anders. Vielleicht ist das Problem ja, dass es nicht eine Wirtschaft gibt, sondern viele unterschiedliche Unternehmen mit unterschiedlicher Situation. Sollten solche Themen nicht verstärkt auf betrieblicher Ebene geklärt werden?

Das ist das letzte was wir wollen. Auf der betrieblichen Ebene ist der Arbeitnehmer viel erpressbarer. Da gibt es dann keine Grenzen nach unten mehr, weil jeder mit dem Nachbarn argumentiert, der es billiger macht. Das erleben wir überall, wo es noch Firmen-Kollektivverträge gibt.

Es gibt aber Betriebe, wo auch Betriebsräte hinter vorgehaltener Hand sagen, man habe gute Vereinbarungen gefunden, die Gewerkschaft darf davon aber nichts erfahren, weil sie sonst Stress macht.

Das kenne ich so nicht. Ich sehe eher einen anderen Trend in Österreich. Und zwar jenen, dass Menschen, die sich betriebsrätlich organisieren und engagieren wollen, gekündigt werden. Hier wird also ein gültiges Recht der Arbeitnehmer willkürlich verweigert. Und was passiert mit jenen, die das machen? Gar nichts. Meine Forderung wäre hier, dass es Strafen für die verantwortlichen Manager gibt. Und da braucht man gar nicht lange suchen. Es gibt im Strafrecht nämlich bereits einen Paragrafen, der das Stören einer Versammlung – und das ist ja sehr nah daran – mit strafrechtlichen Konsequenzen bedroht. Das Verhindern eines Betriebsrats ist eine Straftat für mich.

Dies hätte also etwa auf Red Bull-Gründer Dietrich Mateschitz, der Servus TV unter anderem aus diesem Grund schließen wollte, zugetroffen?

Ja. Ich respektiere Herrn Mateschitz sehr, weil er ein echter Unternehmer ist und kein leitender Angestellter, der sich Manager nennt. Aber ja, es hätte bei ihm genauso zugetroffen, wie auch beim Drogeriemarkt Müller oder aktuell beim Baumarkt Hornbach in Tirol.

Beim Mindestlohn sind die Gräben zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern geringer. Wie sieht da die aktuelle Lage aus?

Die Gewerkschaft Vida vertritt etwa 190.000 der 360.000 Arbeitnehmer, die weniger als die 1500 Euro brutto Mindestlohn verdienen. Wir haben ja die klassischen Niedriglohnbereiche bei uns. Und dabei gibt es schon die ersten Erfolge, weil wir nicht zuletzt durch den Rückenwind der Regierung sofort ganz konkret in Verhandlungen auf der Ebene der Branchen-Kollektivverträge gegangen sind. Der Tourismus wurde bereits abgehandelt, ebenso wie das Apothekenhilfspersonal oder die Schädlingsbekämpfung. Ob es auf der Spitzenebene der Sozialpartnerschaft zu einer Generalvereinbarung kommt, ist ein anderes paar Schuhe.

Braucht es diese Generalvereinbarung überhaupt?

Wie gesagt: Wir sind bei vielen Branchen bereits sehr weit. Es gibt aber auch Branchen, wo wir uns schwer tun – etwa die Friseure. Da ist eine Generalvereinbarung von Vorteil.

Grundsätzlich sieht es derzeit aber nach einer schrittweisen Anhebung auf 1500 Euro brutto bis 2020 in den einzelnen Kollektivverträgen aus. Ist das eine gute Lösung?

2020 ist mit Sicherheit nicht unser Ziel. Alle Vereinbarungen, die wir bis jetzt getroffen haben, gelten ab spätestens Ende 2018. Das Ziel der Gewerkschaft ist zudem nicht 1500 Euro, sondern ein Mindestlohn von 1700 Euro über alle Branchen hinweg. Und dafür gibt es auch einen ganz einfachen Grund: Die Armutsschwelle liegt derzeit bei 1163 Euro. Bei 1500 Euro brutto erhält man 1199 Euro netto. Das ist der unterste Mindestwert. Leistung muss sich lohnen. Das gilt nicht nur für die Nadelstreifträger. Man muss von 40 Stunden ehrlicher Arbeit auch leben können müssen.

Aber ist das Anheben der Bruttolöhne überhaupt der richtige Weg? Eine Friseurin erhält nach KV derzeit 1344 Euro brutto. Inklusive Lohnnebenkosten sind die echten Kosten für den Arbeitgeber jedoch 1754 Euro. Netto erhält die Friseurin jedoch nur 1112 Euro. Die Abgabenbelastung beträgt somit 36 Prozent. Sollte nicht hier etwas gemacht werden?

Die Entlastung von Arbeit ist auch ein Thema der Gewerkschaft. Wir sind da sofort dabei. Allerdings ist hier auch immer die Frage zu stellen: Wer bezahlt das, was wir bisher über die Belastung der Löhne bezahlen? Wir können nicht auf der einen Seite auf Teufel komm raus automatisieren während wir auf der anderen Seite wissen, dass wir den Großteil unseres Systems über Abgaben auf Löhne finanzieren. Hier bin ich der klassische Gewerkschafter und Klassenkämpfer. Wir dürfen nicht zulassen, dass jene, die die Vorteile aus dem System generieren, sich aus der Finanzierung ebendieses verabschieden.

Sie fordern also eine Wertschöpfungsabgabe?

Es ist egal, ob sie Robotersteuer nach Bill Gates oder Wertschöpfungsabgabe nach Christian Kern heißt. Wir werden etwas in diese Richtung brauchen.

Gerade ein kleines und exportorientiertes Land wie Österreich würde so aber definitiv ein Standortproblem bekommen. Zumindest wenn es so eine Steuer allein einführt.

Es wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten zu einer massiven Verschiebung in Richtung Automatisierung kommen. Und daher liegt der größte Hebel auch dort. Mit Öko- oder Umweltsteuern wird man eine substanzielle Entlastung der Löhne nicht gegenfinanzieren können. Man kann also nicht immer nur sagen: Das darf man nicht.

Viele Ökonomen schlagen auch einen anderen Weg vor: Einen sparsameren Staat. Sehen Sie hier auch Sparpotenziale?

Zuerst einmal: Eine Entlastung der niedrigen Löhne geht fast vollständig in den Konsum und erzeugt somit Nachfrage, die wiederum die Wirtschaft ankurbelt und Steuerleistung erzeugt. Aber natürlich gibt es auch Sparpotenziale beim Staat. Und in Österreich ist das vor allem der Föderalismus. Der Regionalpatriotismus in unserem Land ist nur schwer zu ertragen.

Brauchen wir aus Ihrer Sicht die Länder als Verwaltungseinheit?

Das Problem ist vor allem, dass die Partikularinteressen nicht immer dem Gesamtinteresse des Staates dienen. Ein Beispiel: Im Busbereich werden von den Ländern die Strecken ausgeschrieben. Es herrscht ein absolutes Billigstbieterregime. Da den Unternehmen die Strecken, die Fahrpläne, die Fahrzeuge und sogar die Preise vorgegeben sind, kann dieser Wettbewerb nur über Lohnkosten funktionieren. Das heißt, jedes Unternehmen, das ältere Beschäftigte hat, fliegt automatisch raus. Dem Land geht es nur um die niedrigsten direkten Kosten. Wer zahlt dann für den arbeitslosen 55-jährigen Busfahrer, der keinen neuen Job mehr findet? Der Bund. Wenn die Beschäftigung Älterer ein politisches Ziel ist, sollte das als Eignungskriterium in öffentlichen Ausschreibungen enthalten sein. Zudem sollte es Pönalen geben. Wenn eine Gebietskörperschaft etwas macht, was für den Gesamtstaat Kosten verursacht, sollte sie dafür zur Kasse gebeten werden.