Textversion

17.03.2017 | 05:40 | Hedi Schneid (DiePresse.com)

Mit 1. April werden Zigaretten um 20 Cent pro Packerl teurer – die vorerst letzte Erhöhung, denn mit Jahresende läuft das bestehende System aus. Noch gibt es keinen Vorschlag – Industrie und Trafikanten bringen sich aber schon in Stellung.

1,835 Mrd. Euro hat Finanzminister Hans-Jörg Schelling im Vorjahr an Tabaksteuer eingenommen. Diese Summe wird heuer – vorausgesetzt, der Absatz bleibt mit 12,5 Milliarden Stück versteuerter Zigaretten stabil – steigen. Denn mit 1. April kommt die nächste und letzte, im bestehenden Tabaksteuermodell vorgesehene Steuererhöhung. Damit werden übrigens auch Zigaretten teurer – um 20 Cent je Packung. Dann ist aber vorerst Schluss, denn mit Jahresende 2017 läuft das seit 2014 gültige Tabaksteuermodell aus.

Da Schelling künftig nicht auf weiter steigende Steuereinnahmen verzichten dürfte, gehen die Industrie und die Trafikanten davon aus, dass ein neues Modell kommt. Wie das aussehen soll, ist freilich noch völlig offen – zumal jetzt im Finanzministerium erst auf Expertenebene Vorschläge gesammelt werden, wie Sprecherin Michaela Berger der „Presse“ erklärt. „Derzeit laufen die Gespräche zwischen den Interessengruppen und unseren Beamten.“ Ob es letztlich gesetzliche Änderungen braucht, werde sich erst zeigen.

Das heißt nicht, dass nicht schon heftig lobbyiert wird – im Gegenteil: die Spieler bringen sich bereits in Stellung.

„Wir geben uns nicht der Illusion hin, dass es künftig keine Steuererhöhungen geben wird“, sagt Ralf-Wolfgang Lothert, Sprecher von JTI Austria, die Eigentümerin der Austria Tabak. Generell habe das bestehende Modell gut funktioniert, weil es auch Planungssicherheit geboten habe. „Wenn schon ein neues Steuermodell kommt, dann sollte man neue Entwicklungen am Markt berücksichtigen und einbeziehen“, merkt Lothert im Gespräch mit der „Presse“ an. Damit meint er in erster Linie die E-Zigaretten und deren Liquids, die bisher nicht der Tabaksteuer (sondern nur der Mehrwertsteuer) unterliegen. Der Markt für dieses Produkt wächst – im Vorjahr wurden Schätzungen der JTI zufolge bereits 30 Millionen Milliliter abgesetzt (eine Patrone enthält zehn Milliliter).

Steuererhöhungen müssen freilich mit Augenmaß erfolgen. Ansonsten dürften noch mehr Österreicher als bisher die im Ausland billigeren Tabakwaren einkaufen. Rund vier der hierzulande im Vorjahr konsumierten 16,1 Milliarden Zigaretten kamen aus dem Ausland, meist aus Osteuropa. Sie wurden nicht unbedingt geschmuggelt, denn bis zu 800 Stück dürfen pro Person zollfrei eingeführt werden. Der Anteil unversteuerter Zigaretten ist im Vorjahr erstmals seit längerem wieder gestiegen, und zwar von 16 auf 19,6 Prozent. Schelling sind damit rund 400 Mio. Euro entgangen.

77,4 Prozent geht ins Budget

Faktum ist, dass der Finanzminister bei jeder Zigarette fest „mitraucht“: 77,4 Prozent des Preises einer Packung gehen als Steuer ins Budget. Vom Rest erhalten wiederum 55 Prozent die Trafikanten, denen eine Handelsspanne von zwölf Prozent (vom Gesamtpreis) gesetzlich garantiert ist. Den Rest von 10,6 Prozent kassiert die Industrie.

Während die Produzenten trotz ihres geringen Erlösanteils an dieser Aufteilung nicht rütteln wollen, fordern die Trafikanten eine Erhöhung der Handelsspanne. Denn: Obwohl der heimische Markt trotz weitgehendem Rauchverbot auch im Vorjahr stabil geblieben ist, fielen die Einnahmen der 2500 Tabakfachgeschäfte um vier auf 295 Mio. Euro. Der Grund dafür: Die Preiserhöhung der Industrie fiel niedriger aus als die Steuererhöhung.

„Die Handelsspanne muss steigen“, lautet daher die klare Forderung von Josef Prirschl, Obmann des Bundesgremiums der Trafikanten. Um wieviel, will er allerdings noch nicht sagen. Das werde gerade diskutiert, auch im Finanzausschuss des Nationalrats. Das Szenario, das Prirschl an die Wand malt, um die Politik zu überzeugen, ist düster: „Wir verlieren ansonsten in den nächsten Jahren 900 Trafiken.“ Was für ihn eine soziale Komponente hat, weil Trafiken eine wichtige Arbeitsstätte für Behinderte seien. Rund 52 Prozent der Trafiken gehören Menschen mit Beeinträchtigung. Die Vergabe an sie ist auch gesetzlich geregelt.

Andere sehen das Glas indes halb leer: Nur 50 Prozent der Fachgeschäfte und 80 Prozent aller Tabak-Verkaufsstellen (bei Lebensmittelhändlern, Tankstellen) werden von Personen geführt, die nicht vorzugsberechtigt sind. Der Grund dafür ist das im Paragraf 31 geregelte, ebenfalls nicht unumstrittene Weitergaberecht an Angehörige.

„Die Handelspanne ist ohnedies schon die höchste in Europa“, argumentiert Lothert gegen eine weitere Erhöhung, die möglicherweise auch verfassungswidrig wäre. Es gebe bessere Möglichkeiten, die Margen für Trafikanten und gleichzeitig steigende Steuereinnahmen für das Budget zu sichern und gleichzeitig die spezifische Situation in Österreich zu berücksichtigen.