Wirtschaftskammer profitiert von Strafen

22.03.2017 | 17:19 | von Anna Thalhammer (Die Presse)

Wenn Unternehmer wegen Verstößen gegen die Gewerbeordnung gestraft werden, dann erhält die Wirtschaftskammer den Erlös. Allein in Wien flossen so in den vergangenen zehn Jahren 6,5 Millionen Euro.