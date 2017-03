Textversion

Heuer werden die Löhne für Friseurinnen um 4,7 Prozent erhöht. Die Lehrlingsgehälter stiegen um 1,6 Prozent.

Die Gewerkschaft vida jubelt über einen Verhandlungserfolg. Bei den abgeschlossenen Kollektivvertragsverhandlungen für die FriseurInnen wurde festgelegt, dass das Jahr 2019 das letzte werde, in dem der Mindestlohn für rund 13.000 Beschäftigte in den heimischen Friseurbetrieben unter 1500 Euro liege, zeigte sich Christine Heitzinger, Vorsitzende des vida-Fachbereichs Dienstleistungen, in einer Aussendung hochzufrieden.

Mehr Geld auch für Lehrlinge

Mit dem vorliegenden KV-Abschluss steigen die Löhne ab 1. Mai um durchschnittlich 4,69 Prozent. Ausgelernte FriseurInnen verdienen damit künftig mindestens 1.396 Euro brutto, Hilfskräfte mindestens 1.228 Euro. In den kommenden Jahren bis 2020 wird laut Gewerkschaft eine Gesamtlohnerhöhung von bis zu 31 Prozent erreicht. Ebenfalls erhöht werden die Lehrlingsentschädigungen. Sie steigen für die rund 4.000 Lehrlinge um durchschnittlich 1,6 Prozent.