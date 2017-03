Textversion

24.03.2017 | 12:34 | Judith Hecht (DiePresse.com)

AvW-Anleger haben bisher 20.000 Euro vom Steuerzahler erhalten. Weitere Schäden haben die Geschädigten aber nun selbst zu tragen, befand der Oberste Gerichtshof.

Wien. Anleger wird die Entscheidung empören, viele österreichische Steuerzahler hingegen werden sich die Hände reiben.

Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat entschieden (1Ob 73/16s), dass der Bund nicht noch mehr als schon bisher für die Schäden der AvW-Anleger zu haften hat. Damit erspart sich der Steuerzahler rund 200 Millionen Euro.



Das Erstgericht hatte sich noch der Argumentation der zahlreichen Anleger angeschlossen. Demzufolge hätte den Prüfern der Bundeswertpapieraufsichtsbehörde (BWA, die Vorgängerbehörde der Finanzmarktaufsicht) bereits 2000 und 2001 massive Zweifel am Genussscheinkonstrukt des Investmentunternehmens von Wolfgang Auer-Welsbach kommen müssen. Es hätte genügende Indizien gegeben, die schon damals auf die Betrugshandlungen des Unternehmers hingewiesen hätten, so ihr Standpunkt Die BWA hätte es schlicht verabsäumt, dem Verdacht nachzugehen, dass Auer-Welsbach die Kurse manipuliert hätte. Die Anleger und ihre Anwälte jubelten ob dieser Entscheidung – allerdings zu früh. Denn schon das Oberlandesgericht Wien hebelte das Urteil im Februar 2016 aus. Die Anleger wollten das freilich nicht hinnehmen und bekämpften den Entscheid.

BWA handelte rechtmäßig

Jetzt sprach der OGH das Machtwort auf 65 Seiten und schloss sich - wie schon das OLG Wien - den Ausführungen der Finanzprokuratur an, die den Bund in dem Verfahren vertrat.

Der erste Senat sieht zusammengefasst keinerlei Indiz dafür, dass die Behörde ihre Pflichten verletzt habe. Im Gegenteil, sie habe alles getan, was sie tun musste. Schließlich habe die BWA bei der AvW erhebliche Umstrukturierungen angeordnet, die auch wirklich durchgeführt worden seien. Die Behörde habe sich gerade nicht mit diversen Beteuerungen von Auer-Welsbach zufrieden gegeben, sondern darauf geachtet, dass die BWA-Forderungen umgesetzt werden. Das zeige sich auch daran, dass gegen Auer-Welsbach Strafverfahren eingeleitet worden sind, nachdem er seine Anleger weder ausreichend informiert noch beraten habe.



Tatsächlich wurde der Boss der insolventen AvW 2011 zu acht Jahren Haft wegen gewerbsmäßig schweren Betrugs, Untreue, betrügerischer Krida, Bilanzfälschung und Beweismittelfälschung schuldig gesprochen. Im Juni 2016 wurde er aus der Haft entlassen.



Doch was heißt das Urteil nun für die rund 12.500 Geschädigten?

Die Kleinanleger unter ihnen, konkret jene, die nicht mehr als 20.000 Euro bei AvW investiert haben, muss das Urteil gar nicht jucken. Für sie ist der Steuerzahler nämlich schon in die Bresche gesprungen.

Eigentlich wäre das die Aufgabe der Anlegerentschädigung von Wertpapierfirmen (AeW) gewesen, wie der OGH in einem Urteil ausdrücklich festhielt. Allerdings sind die Kompensationszahlungen der AeW an frustrierte Anleger mit 20.000 Euro gedeckelt. Doch diesen Betrag aufzubringen, dazu sah sich die Haftungsgesellschaft AeW nicht im Stande. „Die geforderten Summen übersteigen die Leistungsfähigkeit der AeW bei weitem“, sagte ihr Geschäftsführer Johannes Gotsmy damals. „Der Schaden muss solidarisiert werden.“ Und genau das geschah auch: Der Finanzminister machte recht prompt 148 Millionen Euro aus dem Budget für die Anlegerentschädigung locker.

OGH bisher anlegerfreundlich

All jene Anleger, die über 20.000 Euro in die AvW-Wertpapiere gepulvert haben, trifft das aktuelle Urteil hart. Sie müssen den darüber hinausgehenden Schaden für ich riskantes Investment selber tragen.

Sie und viele andere mag das Urteil überraschen. Denn dem OGH kann man nach der bisherigen Judikatur nicht vorwerfen, er würde tendenziell die Republik und daher die Steuerzahler schonen, wie man am AMIS-Fall sieht, in dem der OGH den geschädigten Anlegern wegen Verfehlungen der BWA einen satten zweistelligen Millionenbetrag zugesprochen hat.