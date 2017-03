Textversion

24.03.2017 | 15:53 | von unserem Korrespondenten Jürgen Streihammer (DiePresse.com)

Der deutsche Bundestag hat die Pkw-Maut mit einem CSU-Seitenhieb über die "Maulerei" aus Österreich beschlossen. Wen sie trifft, was sie kostet - und warum sie doch noch scheitern könnte: Zehn Fragen und Antworten zum CSU-Lieblingsprojekt.

Die deutsche Pkw-Maut ist ein Aufregerthema. Nicht nur in Österreich. Die Grünen empörten sich am Freitag im Bundestag über das "europafeindliche", "völlig absurde Projekt". Der Architekt der Pkw-Maut, CSU-Verkehrsminister Alexander Dobrindt, ließ die Kritik an sich abperlen. Er sprach davon, dass durch die Maut "Gerechtigkeit auf unseren Straßen" einziehen würde - und er schimpfte erneut in Richtung Wien: "Ich habe für diese ständige Maut-Maulerei aus Österreich überhaupt kein Verständnis." Seit 2013 treibt Dobrindt die PKW-Maut voran. Mit dem Beschluss im Bundestag feierte er heute nach langem Ringen einen Etappensieg. Was nun auf Österreichs Autofahrer zukommen könnte. Zehn Fragen und Antworten zur Pkw-Maut.

Was ist die Pkw-Maut eigentlich?

Formal eine Infrastrukturabgabe für die Nutzung von Autobahnen und Bundesstraßen. Inoffiziell: eine Maut für Ausländer. Der Trick: Die Halter deutscher Fahrzeuge bekommen ihr Geld zurück - und zwar über eine niedrigere Kfz-Steuer. Für sie ist die Reform ein Nullsummenspiel oder im besten Fall sogar ein Gewinn, für Besitzer eines Pkw der schadstoffarmen Euro-Klasse IV.

Wie viele Österreicher wären von einer solchen Pkw-Maut betroffen?

Es gibt eine Studie, allerdings schon aus dem Jahr 2014, die der ÖAMTC auf "Presse"-Anfrage zitiert: Damals hätten in einem Jahr 1,8 Millionen Österreicher eine deutsche Vignette benötigt.

Wann startet die Vignettenpflicht?

Das steht noch in den Sternen. Zuletzt wurde 2019 angepeilt. Es gibt aber auch Berichte, wonach sich die Einführung auf 2020 verschieben könnte. Das deutsche Verkehrsministerium geht von einem Start "in der kommenden Wahlperiode" aus. Sie beginnt im Herbst 2017 und endet 2021.

Wie viel kostet die Vignette?

Das hängt etwas vereinfacht davon ab, wie "sauber" das Auto ist. So fließen die Größe des Motors und die Schadstoffklasse in die Berechnung ein. Sechs Kategorien gibt es. Die Preise für eine Jahresvignette zum Beispiel variieren von weniger als 20 bis 130 Euro, für zwei Monate von 7 bis 50 und für den Kurzzeittarif, 10 Tage, von 2,50 bis 25 Euro. Zwei VW-Beispiele aus dem Verkehrsministerium: Für einen VW Golf 5 mit Dieselmotor, Erstzulassung 2003, würden im Jahr 130 Euro anfallen, also der Höchstsatz, für den Benziner VW Polo 1.2 TSI, Erstzulassung 2013, nur 24 Euro.

Wo am Auto muss man die Vignette anbringen?

Nirgends. Es handelt sich um eine sogenannte E-Vignette, die Nutzer auch über das Internet oder eine App buchen können. Das Kennzeichen ist dann registriert. Auf den Autobahnen wird es stichprobenartige Kontrollen geben, die auch mit automatischen stäationären Kontrolleinrichtungen erfolgen sollen. Dabei werden Kennzeichennummern mit der Datenbank abgeglichen. Die Höhe des Bußgelds im Falle eines Vergehens steht übrigens noch nicht fest.

Wer steckt hinter der Maut?

Die Pkw-Maut ist das Prestigeprojekt der CSU aus dem letzten Wahlkampf 2013. Das Herz der Schwesterpartei CDU hängt, vorsichtig formuliert, nicht daran. Im Wahlkampf hatte Angela Merkel noch gesagt: Mit mir wird es keine Pkw-Maut geben. Im Koalitionsvertrag stand es dann anders. Auch die SPD stimmte am Freitag nur "unter großen Bauchschmerzen" zu. Aus Koalitionsräson. Und weil Finanzminister Wolfgang Schäuble die politische Verantwortung übernommen hatte, dass es tatsächlich Mehreinnahmen geben würde. Das war so nämlich nicht immer ganz sicher.

Was bringt die Maut dem deutschen Staat?

Das kommt darauf an, wen man fragt: Das Verkehrsministerium rechnet mit Einnahmen von 830 Millionen Euro durch ausländische Mautzahler. Die Systemkosten werden mit 210 Mio. Euro beziffert. Hinzu kommen die gleichzeitigen Steuererleichterungen für Deutsche mit sauberen Autos. Unterm Strich soll Dobrindts Rechnungen zufolge daher ein Plus von mindestens 500 Millionen Euro stehen. Es gibt Studien, die das bezweifeln. Denn seit Beginn des Ringens um die Maut ist die Zahl der schadstoffarmer Autos, die also die "Euro 6"-Norm erfüllen, stark gestiegen. Das ist gut für die Umwelt, aber schlecht für die Mauteinnahmen. Eine Gutachten des Verkehrswissenschaftlers Ralf Ratzenberger im Auftrag des ADAC geht nur von Mehreinnahmen von 139 Millionen Euro aus - nach Abzug der Entlastung für deutsche Autofahrer. Wenn der Betrieb aber 210 Millionen Euro kostet, wäre das ein Minusgeschäft. Nach Ansicht der Kritiker der Studie hat Ratzenberger aber das Verkehrsaufkommen zu niedrig veranschlagt.

Verstößt die Maut gegen EU-Recht?

Das ist die Gretchenfrage. Aus der Sicht der österreichischen Regierung ist die Maut klar "rechtswidrig". Das hat Verkehrsminister Jörg Leichtfried heute noch einmal betont. Sein deutscher Amtskollege sieht das naturgemäß anders und hat dabei mittlerweile auch die EU-Kommission auf seiner Seite. Die Maut war schon einmal im Bundestag beschlossen, aber danach wegen Bedanken aus Brüssel auf Eis gelegt worden. Nach einigen Korrekturen gab die Kommission danach ihren Segen. Das Vorhaben bleibt aber umstritten. Ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des deutschen Bundestags (im Auftrag der Grünen) sieht auch nach den Änderungen einen Verstoß gegen EU-Recht. Von "einer mittelbare Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit" ist zu lesen.

Wird Österreich nun klagen?

Ausgeschlossen ist das nicht. "Wir halten uns alle rechtlichen Optionen offen. Das kann auch bedeuten, dass wir klagen", teilte Verkehrsminister Leichtfried mit. Der Minister hofft aber noch immer, dass nun der Bundesrat "die Reißleine zieht".

Kann das Projekt noch in Deutschland scheitern?

Theoretisch: ja. Nächste Woche wird sich der Bundesrat mit dem Gesetz beschäftigen, also die Länderkammer. Sie muss zwar nicht zustimmen. Aber sie kann das Projekt verschleppen, auch bis zur Bundestagswahl. Und damit wäre es gescheitert. Wahrscheinlich ist dieses Szenario nicht. Aber möglich. Zumal mehrere Grenzbundesländer, darunter auch CDU-geführte wie Saarland und Sachsen, die Pläne in ihrer jetzigen Form ablehnen. Zwar hat Dobrindt schon nachgebessert indem die Pkw-Maut für Ausländer anders als für Deutsche nicht auf Bundesstraßen, sondern nur auf Autobahnen gilt. Den Ländern reicht das nicht. Sie fürchten wirtschaftliche Schäden für den Tourismus und grenznahe Unternehmen - und verlangen deshalb Maut-freie Korridore. Dobrindt lehnt ab. Der Streit geht weiter.