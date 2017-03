Textversion

27.03.2017 | 16:13 | Von Nikolaus Jilch (Die Presse)

Analyse. Der Vorwahlkampf für den Posten von EZB-Chef Mario Draghi hat schon begonnen. Mit Jens Weidmann hat Deutschland einen starken Kandidaten im Rennen.

Wien. 947 Tage. Mario Draghi hat als Chef der Europäischen Zentralbank noch viel Zeit. Aber der europäische Intrigantenstadl schläft nicht. Längst hat zumindest der Vorwahlkampf um die Nachfolge des Italieners begonnen. Zumindest in Italien, wo die Zeitung „Repubblica“ vorsichtig fragt: „Ausgerechnet Weidmann?“ Ja, Weidmann.

Der Chef der Deutschen Bundesbank gilt als aussichtsreicher Kandidat. Oder will die gerissene italienische Presse diesen Deutschen nur verhindern? Seinen Namen jetzt schon verbrennen? Das zumindest vermutet die seriöse „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung“, sonst eher keine Adresse für Verschwörungstheorien.

Es geht um viel. Wer an der Spitze der EZB sitzt, hat mehr als nur nachhaltigen Einfluss auf die Geldpolitik in Europa. Klar, eigentlich entscheidet das Gremium aller Euro-Notenbank-Chefs gemeinsam. Eigentlich. In der Praxis sieht das aber natürlich anders aus. Da sucht der Präsident nach Unterstützung für seinen Kurs. Und wenn er sie hat, legt er ebendiesen vor. Zur Entscheidung. Nicht zur Abstimmung.

Axel Weber war gescheitert

Denn um Peinlichkeiten zu vermeiden, wird bei der EZB gar nicht abgestimmt. Draghi misst lediglich die Stimmung im Raum. So steht es jedenfalls in den Protokollen. Wenn er Zustimmung wittert, wird zur Tat geschritten. Und dann wird Geld gedruckt. Zuletzt nicht wenig. Fast zwei Milliarden Euro will die EZB im Rahmen ihres Sonderprogramms bis Ende dieses Jahres rausblasen.

Deswegen ist es natürlich schon interessant, dass jetzt bereits der Name Jens Weidmann im Raum steht. Es wird auch niemandem gelingen, Weidmann bis 2019 von der Kandidatenliste zu streichen. Eher im Gegenteil. Denn der Deutsche hat als Einziger eine brauchbare Alternative zu Draghis Inflationskurs im Gepäck: Die Bundesbank stand immer für einen Hartwährungskurs – in guten wie in schlechten Zeiten. So wurde der Euro den Deutschen auch verkauft. Und außerdem: Wäre Deutschland bei der EZB nicht ohnehin am Zug? Jetzt erst recht?

Es ist so: Eigentlich hätte mit Axel Weber schon Weidmanns Vorgänger als Bundesbank-Chef zu Europas Spitzen-Notenbanker werden sollen. Seine Bestellung war praktisch in trockenen Tüchern. Doch es fehlte dem Vernehmen nach ausgerechnet an Unterstützung aus Berlin. Angela Merkel soll sich nicht so recht in die Bresche gehaut haben für Weber. Außerdem: Weber ist – wie auch Weidmann – ein Hardliner. „Falke“ nennt man das in der geldpolitischen Zoologie. Er hätte sich extrem schwer getan damit, den Geldhahn aufzudrehen in den vergangenen Jahren. Weidmann hatte es ein bisschen einfacher. Er war zwar immer dagegen, hat die Entscheidungen am Ende trotzdem mitgetragen. Damit hat er sich bereits das richtige Image gebastelt: Er ist der freundliche Falke. Ein Bundesbanker, ja. Aber einer, der das Wohl Europas über die geldpolitische Dogmatik stellen kann.

Und noch etwas hat Weidmann Axel Weber voraus, der inzwischen als Chef des Verwaltungsrats der Schweizer Großbank UBS angeheuert hat. Weidmann ist die Unterstützung Angela Merkels sicher. Sie hat ihn quasi in die Bundesbank geschickt. Direkt aus ihrem Kabinett. Freilich: Damit Weidmann innerhalb Frankfurts von einem Chefbüro ins andere ziehen kann, muss Merkel noch die heurige Bundestagswahl gewinnen. Aber daran soll's nicht scheitern.

Unterstützung aus Wien

Unterstützung für Weidmann kommt bereits auch aus Wien. Er sei ein „hoch geschätzter Kollege“, zu dem man „eine sehr gute und sehr enge Beziehung“ unterhalte, ließ OeNB-Chef Ewald Nowotny über Weidmann ausrichten. Weidmanns Vertrag bei der Bundesbank läuft bis April 2019. Nowotny bleibt bis September 2019 an der Spitze der OeNB. Theoretisch wären also beide für EZB-Spitzenjobs verfügbar.

Als weiterer Kandidat gilt der französische Notenbank-Chef François Villeroy de Galhau. Der ist quasi ein halber Deutscher. Er kommt aus einer Unternehmerfamilie, die seit dem 18. Jahrhundert im Saarland beheimatet ist. Er spricht fließend Deutsch und ist ein Miteigentümer des Keramikherstellers Villeroy & Boch. Die Entscheidung liegt am Ende bei den europäischen Regierungschefs.

Historisch betrachtet wäre tatsächlich ein Deutscher als EZB-Chef an der Reihe. Der erste EZB-Präsident war ein Holländer, Wim Duisenberg. Der zweite ein Franzose, Jean-Claude Trichet. Draghi, der Italiener, ist Nummer drei.



