27.03.2017 | 18:04 | (Die Presse)

Ifo-Geschäftsklima hellte sich überraschend auf.

Berlin. Die deutsche Wirtschaft steht vor einem kräftigen Frühjahrsaufschwung: Die Stimmung unter ihren Topmanagern erreichte im März überraschend den höchsten Wert seit fast sechs Jahren. Der Ifo-Geschäftsklimaindex kletterte um 1,2 auf 112,3 Punkte, teilte das Münchner Institut für Wirtschaftsforschung am Montag zu seiner Umfrage unter 7000 Führungskräften mit.

Ökonomen hatten mit einer Stagnation des wichtigsten deutschen Frühindikators gerechnet. „Der Aufschwung gewinnt an Kraft“, sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Die Firmenchefs bewerteten ihre Geschäftslage bereits den siebten Monat in Folge besser, auch die Aussichten für das kommende halbe Jahr schätzen sie optimistischer ein. Besonders in der exportabhängigen Industrie verbesserte sich die Stimmung. Ein Grund dafür war laut Fuest die erneut anziehende Nachfrage.

Auch Handel optimistisch

In der Industrie stehe der Aufschwung auf einer breiten Basis, betonte Ifo-Experte Klaus Wohlrabe. Und: Die politischen Unsicherheiten – von der Wahl in Frankreich über die Brexit-Verhandlungen bis hin zu protektionistischen Maßnahmen des wichtigsten deutschen Exportkunden, USA – „kommen bei der deutschen Wirtschaft nicht an“. Das schätzt Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer ebenso ein. Bisher sei ja noch nichts passiert – bis auf Weiteres konzentrierten sich die deutschen Unternehmen daher auf das aktuelle Geschäft. „Und das läuft gut.“

Im Einzelhandel zog die Stimmung ebenfalls an, obwohl die gestiegene Inflation an der Kaufkraft der Verbraucher nagt. In der Baubranche schätzten die Firmen ihre Lage so gut ein wie noch nie seit 1991. Im Großhandel trübte sich das Klima etwas ein, bleibt aber auf hohem Niveau. (Reuters)