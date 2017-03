Textversion

29.03.2017 | 05:45 | von Josef Urschitz (Die Presse)

Das Parlament beschließt heute ein Spekulationsverbot für den Bund. Es hat aber eine Schwäche: Die Regierung ist vor den Landesfürsten wieder einmal eingeknickt.

Wien. Spekulationsskandal in Salzburg, hohe Swap-Verluste in Linz, St. Pölten, dem Burgenland und in vielen anderen Gebietskörperschaften, verspekulierte Wohnbaumilliarden in Niederösterreich, hohe Verluste aus Frankenkrediten (im Prinzip eine Währungs- und Zinsspekulation) unter anderem in Niederösterreich und Wien: Länder und Gemeinden haben bei verunglückten Zins- und Währungswetten in den vergangenen zehn Jahren in Summe mehrere Milliarden Euro an Steuerzahlergeld in den Sand gesetzt.

Damit soll jetzt endgültig Schluss sein: Nachdem sich die Länder schon vor vier Jahren im Rahmen einer so genannten 15a-Vereinbarung mit dem Bund auf die Beendigung von Spekulationsgeschäften geeinigt (diese Vereinbarung aber erst teilweise umgesetzt) haben, ist jetzt der Bund dran: heute, Mittwoch, beschließt das Parlament ein spekulationsverbot für den Bund, seine Rechtsträger und für die Sozialversicherungen. Künftig gilt für deren Finanzmanagement der Grundsatz der risikoaversen Finanzgebarung.

Speziell verboten sind reine Spekulationen ohne dazugehörendes Basisgeschäft, wie es etwa das Burgenland mit seinen schief gelaufenen Zinswetten (siehe „Die Presse“ vom vergangenen Freitag) laufen hat.

Länder blockten Schelling ab

Die Gefahr für die Steuerzahler ist damit aber noch nicht vorbei: Der Bund hat sich aus Spekulationsgeschäften ja schon lange zurückgezogen. Und die Länder, die einschlägigen „Problembären“ der vergangenen Jahre, sind vom Verbot nicht umfasst. Ursprünglich war bei den Finanzausgleichsverhandlungen im Vorjahr ein einheitliches Spekulationsverbot für Bund, Länder und Gemeinden angedacht worden. Dem Finanzminister war es aber nicht gelungen, die Länder an Bord zu bringen.

Finanzminister Hans Jörg-Schelling hat in das nun zum Beschluss vorliegende Gesetz allerdings eine Art Lasso eingebaut, mit dem widerspenstige Länder „eingefangen“ werden können: Wer sich seine Kredite über die Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA) beschafft, muss sich auch zur Einhaltung der Anti-Spekulationsregeln des Bundes verpflichten.

Derzeit nimmt eine ganze Reihe von Ländern ihre Kredite bei der Bundesfinanzierungsagentur auf, weil ihnen diese Art der Schuldenaufnahme billiger kommt. Die OeBFA kann sich Geld zu Konditionen der „AA“-gerateten Republik verschaffen. Die Ratings der Bundesländer waren im Rahmen der zahlreichen Länder-Finanzskandale teilweise stark abgesunken. Speziell Kärnten hätte seit der Hypo-Pleite große Probleme, auf dem Kapitalmarkt an Darlehen zu kommen. Ursprünglich war, wie gesagt, eine viel härtere Version des Spekulationsverbots unter Einschluss der Länder und Gemeinden geplant gewesen. Die Grünen und die Neos hatten sogar – vergeblich – beantragt, das Spekulationsverbot in der Verfassung zu verankern.

Wie ernst die Länder die Abkehr von riskanten Finanzgeschäften nehmen, zeigt das Schicksal der schon 2013 abgeschlossenen, jederzeit kündbaren §15a-Vereinbarung mit dem Bund: Die ließ den Gebietskörperschaften große Freiräume. Unter anderem können die Länder selbst festlegen, was überhaupt unter Spekulation zu verstehen ist und was verboten wird.

Nach vier Jahren ist diese Vereinbarung erst unvollständig umgesetzt. Zwei Länder haben noch überhaupt kein Spekulationsverbot: Kärnten und das Burgenland.

Intransparenz im Burgenland

Wie man dort mit Spekulationen umgeht, zeigt die Affäre um die missglückten Zinsswaps: Das Land hatte die Verluste in seinen Rechenwerken nicht gesondert ausgewiesen, erst der Landesrechnungshof machte die Pleite transparent.

2015 hatte die Landesregierung eine Anfrage der Grünen mit allgemeinen Statements abgeblockt, SPÖ-Finanzsprecher Robert Hergovich hatte in einer Presseaussendung behauptet, dem Land sei durch die Geschäfte „kein Euro an Schaden entstanden“. Zu diesem Zeitpunkt hatte das Land laut Landesrechnungshof schon 43,6 Mio. Euro konkret verzockt.