30.03.2017 | 15:49 | Von Antonia Löffler (Die Presse)

Interspar-Chef Markus Kaser nennt das österreichweite Billa-Zustellservice „ökologischen Unsinn“. Er investiert zwar weiter in IT, in der Werbung fährt er aber die bewusste Gegenkampagne.

Interspar-Chef Markus Kaser muss zurzeit zwei sehr unterschiedliche Werbebotschaften an die Kundschaft bringen. Seine Spar-Großmärkte eröffneten im September den nach eigenen Angaben größten Onlineshop Österreichs mit 20.000 Produkten. Tiefkühl- und Frischeabteilung inklusive. Andererseits lautet die Werbeparole, die er in zwei Wochen groß lanciert: „Persönlich für Sie da.“

Dann werden die 2500 Mitarbeiter seiner Feinkostabteilungen auf Plakaten und Flyern für persönliches Service mit Handschlagqualität und Bedienung werben. „Die Rehumanisierung des Einkaufens“, nennt das der Interspar-Chef. So wolle er das Thema Lebensmitteleinkauf wieder zu einem Erlebnis machen. Ob die Kampagne als bewusster Kontrapunkt zu der neuen Online-Schiene zu verstehen ist? „Jein“, sagt Kaser nach einer kurzen Pause.

1998 verunglückte das erste Pilotprojekt der Spar-Gruppe mit Lebensmittelzustellungen. Das sei damals „hoch ineffizient und nicht professionell“ gemacht worden, so Kaser. Danach hatte Österreichs größte Supermarktkette ihren Onlineshop für frische Lebensmittel fast zwei Jahrzehnte lang auf Eis gelegt und Mitbewerber Rewe (Billa, Adeg, Merkur) bis Herbst das Feld überlassen. Billa liefert mittlerweile österreichweit nach Hause, Merkur in Wien und Umgebung. Rewe-Chef Frank Hensel erwartet sich heuer Onlineumsätze von 60 Mio. Euro. Spar verlegte sich nach dem Flop auf Nischen: ab 2000 Wein, später Unverderbliches und Haushaltsgeräte. Noch heute scheint Kaser wie sein Konzernchef, Gerhard Drexel, in der Gretchenfrage Onlinehandel nur milde begeistert: „Ich sag's ganz offen und ehrlich: Rechnen tut sich's überhaupt nicht.“ Auch nicht für Mitbewerber wie Rewe, die seit 1999 mit einem Onlineladen dabei sind und kräftig Werbung dafür machen.

Ausländische Vorbilder

Aber die technologischen Fortschritte im Ausland hätten das Bauchgefühl geweckt, dass die Zeit reif sei, nachzuziehen. Das zweistellige Millioneninvestment in die IT-Technik sei zum notwendigen Service am Kunden geworden. Damit habe man auch die aufwendig entwickelten Kühl-Lkw mit drei Klimazonen nach Vorbild Großbritanniens und die 15 geplanten Abholboxen nach Vorbildern aus den USA und Deutschland bauen lassen. Auch die 80 Mio. Euro, die Kaser 2017 zur Hand hat, werden zu einem Großteil in die IT fließen.

Mit Zustellungen im Ballungsraum Wien und seit Kurzem in Salzburg, wo die höchste Kaufkraft Österreichs und die Konzernzentrale zu Hause sind, ist nach einem halben Jahr aber wieder Schluss mit der Online-Expansion. „Wir wollen uns nicht an jeden richten“, sagt Kaser. Bei einem durchschnittlichen Bestellwert im Onlineshop in Höhe von 80 Euro und Pauschalkosten von 4,90 Euro will er gezielt die betuchtere Klientel ansprechen. Sie sieht der Interspar-Chef auch geballt in Innsbruck, der Bodenseeregion, Linz und Graz – aber sicher noch nicht 2017. Eine bundesweite Zustellung strebt er erst gar nicht an. „Wenn Sie das in ganz Österreich machen, fahren Sie Leerkilometer. Das ist ein ökologischer Unsinn“, sagt Kaser in Richtung des Konkurrenten Billa.

Einen Schwerpunkt will er 2017 hingegen auf die Spar-Bäckereien mit ihren 320 Mitarbeitern legen. „Bäcker werden immer wichtiger. Darauf wurden wir auch durch den Mitbewerb gestoßen“, verweist er auf die Diskonter Lidl und Hofer, die mit den eigenen Frischebackboxen begannen. Mittlerweile hat auch Interspar in allen Märkten Backstuben installiert, wo die Kundschaft beim Handwerk zusehen kann. Heute wird in 72 Märkten und acht Großbäckereien von der 15-Cent-Semmel aufwärts alles hergestellt. Damit will Kaser sowohl den Diskontern als auch den Ketten wie Ströck oder Mann die Stirn bieten.

Kann nicht „nur schön sein“

Die frischen Backwaren hätten maßgeblich zum Umsatzplus von sechs Prozent im Jahr 2016 beigetragen, sagt Kaser. „Gastronomie und Handel verschmelzen immer mehr. Die Leute wollen nicht mehr vom Urknall weg kochen.“ Der Markt mit Take-away-Essen sei riesig und wachse stetig. Die Kunst werde es in Zukunft sein, die Disziplinen Handel und Gastronomie in den Großmärkten zu fusionieren, konstatiert er. Und daneben weiter auf Preisaggressivität zu setzen – auch das habe schließlich zum Umsatzplus im Vorjahr beigetragen. Kaser: „Man darf nicht den Fehler machen, nur schön zu sein.“



