Textversion

31.03.2017 | 13:13 | (DiePresse.com)

Der deutsche Union-Fraktions-Vize Fuchs sagte, es sehe so aus, dass die Europäische Bankenaufsichtsbehörde nach Frankfurt komme.

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) wird nach Angaben von Unions-Fraktionsvize Michael Fuchs voraussichtlich von London nach Frankfurt verlegt. “Es sieht so aus, dass die EBA nach Frankfurt kommt”, sagte Fuchs am Freitag im Interview mit Bloomberg TV. Die Verhandlungen über die Verlagerung der EBA laufen. „Es macht Sinn, die EBA in Frankfurt anzusiedeln, weil sie so besser mit der EZB zusammenarbeiten kann. Die EBA wird im gleichen Block oder gleichen Gebäude angesiedelt werden wie die EZB, weil dort genügend Raum ist“ so Fuchs weiter.

Gestern hatte noch Gestern noch war die Liste der Bewerber für den neuen Sitz der EBA nach dem Brexit um einen weiteren Kandidaten gewachsen, nachdem Luxemburgs Regierungschef Xavier Bettel die EU-Führung informiert hatte , dass sein Land Anspruch auf den Sitz erhebt.

Die Europäische Bankenaufsicht war 2011 gegründet worden und hat ihren Sitz im Londoner Geschäftsviertel Canary Wharf. Für die Behörde arbeiten dort 170 Mitarbeiter. Mit dem geplanten EU-Austritt Großbritanniens im März 2019 muss der Sitz in ein Mitgliedsland der Union verlegt werden.