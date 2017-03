Textversion

31.03.2017 | 18:33 | von Matthias Auer (Die Presse)

Fast zehn Jahre nach dem abrupten Ende des Goldrauschs kehren die Investoren wieder nach Osteuropa zurück. Region und Unternehmen müssen erst beweisen, dass sie aus ihren Fehlern gelernt haben.

Wien. Osteuropa ist zurück. Die ehemalige Boomregion vor Österreichs Haustür hat ihren tiefen Einbruch überwunden und galoppiert dem Rest Europas wieder mit doppelten Wachstumsraten hinterher. Die Aussichten sind gut wie lang nicht: Die Staatsbilanzen sind gesund, die Konsum- und Kreditblase weitgehend verkraftet, Unternehmen drängen wieder in die Region. Nur vereinzelt lassen sich Investoren vom frisch aufkeimenden Protektionismus abschrecken. Fast dreißig Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs erhalten die postkommunistischen Staaten eine zweite Chance zu zeigen, dass sie mehr sein können als die billige Werkbank für den Westen. Aber wie stabil ist der Aufstieg? Haben die Länder und Investoren ihre Lektionen aus dem letzten Crash gelernt? „Die Presse“ beantwortet die wichtigsten Fragen.

1. Ist der Osteuropa-Boom schon zurück, und wie stabil ist der Aufschwung diesmal?

Die Volkswirtschaften Mittel- und Osteuropas wachsen heuer im Schnitt um mehr als drei Prozent, prognostiziert das Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche. Vom Boom der frühen Nullerjahre ist die Region damit zwar ein Stück entfernt. Dennoch wächst sie erstmals wieder doppelt so schnell wie Westeuropa. Die raschere Erholung geht vor allem auf das Konto von Mario Draghi. Der EZB-Präsident hält die Leitzinsen im Euroraum seit Jahren auf einem Rekordtief. Die Osteuropäer konnten so einerseits schneller Schulden abbauen, andererseits haben Investoren genug billiges Geld, um in die Märkte zu investieren. Das wird auf absehbare Zeit so bleiben. EU-Mitglieder profitieren in den kommenden drei Jahren zusätzlich. Bis 2020 können sie noch Hunderte Milliarden Euro an EU-Fördergeldern einsammeln.

2. Warum ging der letzte Goldrausch im Osten so jäh zu Ende? Wer hat welche Fehler gemacht?

Der Boom der Nullerjahre war auf einer großen Konsum- und Kreditblase gebaut. 80 Prozent des Wirtschaftswachstums in der Region existierten nur, weil die Osteuropäer Häuser, Autos, Handys und Fernseher auf Pump kauften. Bedient wurden sie dabei auch von österreichischen Banken, die allzu freigiebig Fremdwährungskredite vergaben. Kritik an dieser Kreditblase gab es schon lang, aber weder die Geldinstitute noch die jeweiligen Nationalbanken wollten das lukrative Treiben stoppen. Die Nachwehen bekamen die österreichischen Unternehmen in Form von hohen Firmenwert-Abschreibungen und großen Rückstellungen für uneinbringliche Darlehen zu spüren.

3. Kann das wieder passieren, oder haben Länder und Investoren aus ihren Fehlern gelernt?

Die Banken haben aus der Krise in jedem Fall gelernt, sie haben ihr Geschäft deutlich zurückgefahren, sich aus manchen Märkten verabschiedet und ihre Eigenkapitaldecken besser ausgestattet. „Alle haben sich die Finger genug verbrannt“, sagt Arnold Schuh, Leiter des Kompetenzzentrums Osteuropa an der Wirtschaftsuniversität Wien. „Sie werden so etwas wohl nicht mehr machen.“ Für lokale Banken, die unter dem Druck ihrer Regierungen stehen könnten, Kredite zu vergeben, will der Ökonom seine Hand nicht ins Feuer legen. Es gibt beachtliche Parallelen zum vergangenen Aufschwung: So ist auch heute der Inlandskonsum einer der größten Treiber des Wachstums. Umso wichtiger ist es daher, genau darauf zu achten, ob sich Private und Unternehmen in Osteuropa auch diesmal wieder in die Überschuldung stürzen oder nicht.

4. Österreichs Wirtschaft drängte früh in den Osten. Wo ist sie heute? Hat es sich gelohnt?

Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs schalteten die heimischen Unternehmen schnell und expandierten als Erste in die postkommunistischen Länder. Von diesem Pioniergeist profitierte die gesamte Volkswirtschaft. Er machte Österreich offener, innovativer und reicher. Wer nicht erst knapp vor dem Zusammenbruch eingestiegen ist, hat im Osten sehr gut verdient. Das bestätigt etwa eine Studie der Nationalbank für die heimischen Kreditinstitute. Lange Jahre haben die Gewinne aus dem Osten die heimischen Bankbilanzen aufgefettet. Erst als die Blase platzte, war klar, wer zu zu spät oder zu teuer gekauft hatte. Manche mussten ihr Abenteuer beenden (Hypo Alpe Adria, Baumax), andere verließen einzelne Märkte. Die meisten schrumpften sich lediglich gesund. 2016 war Österreich wieder unter den fünf aktivsten Investoren in Osteuropa. Ein neuer Konkurrent fällt auf: China pumpte im Vorjahr doppelt so viel Geld in die Region wie 2015.

5. Die Löhne in Osteuropa steigen. Was bedeutet das für die Wettbewerbsfähigkeit der Region?

Die osteuropäischen Länder stehen unter Druck, ihre Wirtschaft umzubauen. Die Lohnkosten sind zwar niedriger als im Westen, stiegen zuletzt aber stark an (siehe Grafik). In etlichen Staaten herrscht akuter Arbeitskräftemangel. Ungarn und Polen holen gezielt ukrainische Gastarbeiter ins Land, um diese Lücken zu füllen. Für einen echten Aufholprozess reicht das aber nicht. Länder wie Bulgarien, das eine Wirtschaftsleistung von 9000 Euro pro Kopf erreicht, oder Polen (12.000 Euro) sind auf Sicht „zu teuer, um nur Autos zusammenzubauen“, sagt der WU-Ökonom Arnold Schuh. Noch gelingt der Sprung zu einer innovationsgetriebenen Volkswirtschaft nur vereinzelt. Positives Beispiel ist die Softwareindustrie, die Ungarn, Rumänien und Polen mit guter Ausbildung und steuerlichen Anreizen anziehen konnten. US-Tech-Konzerne setzen ihre Entwicklerzentren in Europa heute oft schon selbstverständlich nach Bukarest statt Berlin.