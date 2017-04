Textversion

03.04.2017 | 10:01 | (DiePresse.com)

430.758 Menschen waren im März ohne Job. Die Arbeitslosenquote sank auf 8,9 Prozent. Es gab auch einen Anstieg bei den offenen Stellen.

Der Arbeitsmarktlage hat sich im März aufgehellt: Im Vorjahresvergleich ist die Arbeitslosigkeit (Arbeitslose und Schulungsteilnehmer) um 1,8 Prozent gesunken. Insgesamt 430.758 Personen (inklusive Schulungsteilnehmer) hatten keinen Job. Arbeitslos gemeldet waren Ende März 354.072 Personen, ein Rückgang um 3,7 Prozent und damit der deutlichste Rückgang der letzten fünf Jahre. AMS-Chef Johannes Kopf interpretiert den Rückgang als eine Trendwende am Arbeitsmarkt.

Die nationale Arbeitslosenquote sank um 0,4 Prozentpunkte auf 8,9 Prozent. Unverändert hoch blieb die Quote bei Älteren mit 10,1 Prozent. Der deutliche Anstieg gemeldeter offener Stellen um 44,5 Prozent auf 53.142 zeige den weiterhin positiven Trend nach steigender Arbeitskräftenachfrage, so das Sozialministerium am Montag. 19.763 offene Lehrstellen stehen derzeit 10.228 Lehrstellensuchende gegenüber.