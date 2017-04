Textversion

03.04.2017 | (DiePresse.com)

Die Sparmaßnahme von Präsident Trump stellt Kredite an Regierungen und Firmen zur Verwendung als Mikrofinanzierung bis hin zu Infrastrukturprojekten ein.

Die USA haben ihre Zahlungen an einen Fonds der Interamerikanischen Entwicklungsbank (IDB) eingestellt. IDB-Präsident Luis Alberto Moreno sagte am Sonntag in Asuncion, die neue Regierung von Präsident Donald Trump habe die Organisation Anfang Februar über den Schritt unterrichtet.

Betroffen ist der 1993 geschaffene "Multilateral Investment Fond", an dessen Gründung der ehemalige US-Präsident George Bush maßgeblich beteiligt war und der sich über Kleinprojekte an Arme wendet. Vertreter der US-Delegation bei dem jährlichen IDB-Gouverneurs-Treffen in Paraguay lehnten eine Stellungnahme ab.

Die 1959 gegründete IDB vergibt Kredite an Regierungen und Firmen zur Verwendung als Mikrofinanzierung bis hin zu Infrastrukturprojekten. Sie ist die wichtigste Quelle für Entwicklungsfinanzierung in Lateinamerika.