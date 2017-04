Textversion

04.04.2017 | 05:40 | (Die Presse)

Weltweit machten die 16 größten Autohersteller 2016 einen Gewinn von 93 Mrd. Euro, vor allem BMW und Daimler waren hochprofitabel. Doch die Aussichten für 2017 sind ernüchternd.

Wien. Alles wird besser, bevor es schlecht wird: Das ist zwar keines von Murphys Gesetzen, aber es beschreibt die Situation recht gut, vor der die deutschen Autobauer stehen. Im vergangenen Jahr konnten sie den weltweiten Absatz um fünf Prozent steigern, einen Umsatz von 465 Milliarden Euro erzielen und einen Gewinn von 29 Milliarden Euro (Ebit) verbuchen. Und den werden sie auch dringend notwendig haben. Denn die Aussichten für die Autohersteller weltweit und speziell in Deutschland sind schlecht. Das zeigt eine Studie der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Ernst & Young (EY).

In den ersten beiden Monaten dieses Jahres schafften die deutschen Autobauer (Daimler, BMW, VW-Gruppe) zusammen nur noch ein weltweites Absatzplus von einem Prozent. „Das Wachstum schwächt sich ab, weil der US-Markt schwächelt, China einen Gang zurückschaltet und auch in Europa die Dynamik nachlässt“, stellt einer der EY-Experten, Peter Fuß, fest.

BMW mit größter Marge

Dazu kommt mit dem Rückgang des Dieselabsatzes ein weiteres Problem. „Der Dieselantrieb hat ein Imageproblem. Trotz der guten Umwelteigenschaften moderner Dieselmotoren, bei denen gerade die europäischen Autobauer stark sind, sinkt der Diesel-Marktanteil auf dem Neuwagenmarkt deutlich.“

Auf diese Änderungen müssten die Autokonzerne reagieren und sich teils völlig neu aufstellen. Die VW-Gruppe kündigte bereits an, sie wolle Europas größter Mobilitätsanbieter werden und den Marktführer Uber überrunden. Daimler wiederum erweiterte seine Marke Mytaxi um den Londoner Anbieter Hailo und wird damit schon jetzt zum größten App-basierten Taxivermittler Europas.

Die notwendigen Mittel für die Neuausrichtung haben die Autohersteller: In Summe machten die 16 größten Konzerne im vergangenen Jahr 93 Milliarden Euro Gewinn, wovon knapp 30 Milliarden Euro auf die deutschen Autokonzerne entfielen.

Deutschland stellte damit auch die profitabelsten Autofirmen der Welt. Mit operativen Margen von zehn Prozent bzw. 8,4 Prozent führen BMW und Daimler das Ranking deutlich an. Toyota folgt mit 7,8 Prozent auf dem dritten Rang. Volkswagen belegt mit 3,3 Prozent einen der hinteren Plätze (in diesem Wert sind allerdings die Gewinne in China nicht enthalten).

In absoluten Zahlen bleibt Toyota der gewinnstärkste Autokonzern der Welt. Der japanische Autobauer verdiente 2016 im operativen Geschäft umgerechnet 17,5 Milliarden Euro. Daimler belegt mit 12,9 Milliarden Euro den zweiten Platz, BMW liegt mit 9,4 Milliarden Euro auf Platz drei. Dahinter folgen GM und VW.

Eine andere Wertung ergibt sich, wenn man die Zahl der 2016 verkauften Fahrzeuge zählt. Laut EY führt der VW-Konzern mit seinen zwölf Marken (darunter VW, Audi, Porsche, Seat, Bentley, Bugatti, Škoda, Lamborghini) die Hitliste mit 10,2 Millionen verkauften Pkw, Vans und leichten Nutzfahrzeugen an. Auch Toyota kam auf 10,2 Mio. Autos, GM auf zehn Mio.

Tesla mit Rekordabsatz

Keine Rolle in dieser Statistik spielt eine Firma, die allerdings wie keine andere den Automarkt durcheinandergewirbelt hat: der Elektroautohersteller Tesla. Auch er konnte erfreuliche Zahlen veröffentlichen. Zum Jahresauftakt lieferte das Unternehmen von Milliardär Elon Musk mit 25.000 Autos so viele Fahrzeuge an die Kunden aus wie noch nie in einem Vierteljahr (ein Plus von 69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal). Ausschlaggebend dafür war das neue Model X, ein SUV mit sieben Sitzen. Von ihm wurden von Jänner bis März 11.550 Stück verkauft, nur knapp weniger als von der Limousine (Model S, 13.450 Stück). Im ersten Halbjahr will Tesla von beiden Modellen insgesamt 50.000 Stück ausliefern.

Das ist ein kleiner Vorgeschmack auf die ehrgeizigen Vorhaben Musks im kommenden Jahr. Mit dem kleineren und günstigeren Model 3 will Tesla in den Massenmarkt für Elektroautos einsteigen und 2018 insgesamt 500.000 Fahrzeuge produzieren.

Dafür suchte das Unternehmen einen neuen Geldgeber – und fand ihn im chinesischen Internetkonzern Tencent. Der asiatische Facebook-Rivale übernahm für 1,66 Mrd. Euro einen Anteil von fünf Prozent an Tesla. (rie)