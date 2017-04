Textversion

04.04.2017 | 19:44 | Von Nikolaus Jilch (Die Presse)

Die Arbeiterkammer hat Geld. Rund 527 Millionen Euro dürften es sein. Soll die Umlage jetzt reduziert werden – wie bei der Wirtschaftskammer? Die Neos fordern das, die AK winkt ab.

Wien. Die österreichischen Arbeiterkammern dürften über ein Vermögen von mehr als einer halben Milliarde Euro verfügen. Das geht aus der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der Neos durch das Sozialministerium hervor, die der „Presse“ vorliegt. Konkret wird das AK-Vermögen aufgeschlüsselt in Haus- und Grundbesitz (rund 186 Mio. Euro), Geldeinlagen (rund 105 Millionen) und Finanzvermögen (rund 236 Millionen). Ergibt in Summe: 527 Millionen Euro. Verglichen mit dem Vorjahr bedeutet das eine Steigerung von 50 Mio.

Das Finanzvermögen (Beteiligungen, Wertpapiere und Darlehen) ist seit 2005 um 466 Prozent gestiegen. Diese Zahlen stellen freilich keine vollständige AK-Bilanz dar, sondern die Ergebnisse der Anfrage an das Ministerium. „Man macht es mir dort nicht einfach“, sagt Neos-Sozialsprecher Gerald Loacker. Die Zusammensetzung der Posten wurde zuletzt verändert. So waren „Wertpapiere und Beteiligungen“ bisher gemeinsam Teil des Finanzvermögens. Nun wurden aber scheinbar die Beteiligungen aus diesem gemeinsamen Posten gestrichen. Das fördert – offenbar ungewollt – eine neue, interessante Zahl zutage: Die Arbeiterkammern dürften rund 117 Millionen in Wertpapiere investiert haben.

Wien ist Finanzkaiser

„Bei den Wertpapieren handelt es sich um inländische festverzinsliche oder andere mündelsichere Wertpapiere ohne Währungsrisiko. Sie haben den Zweck, langfristige Verpflichtungen abzudecken – wie es auch ein Unternehmen tun muss“, sagt AK-Sprecher Wolfgang Mitterlehner auf Anfrage der „Presse“. Aktien würden nur die AK Wien und Niederösterreich halten – im „geringfügigen Buchwert“ von rund 70.000 Euro.

Diese zwei Kammern stechen auch sonst heraus. Die niederösterreichische Kammer hat bis 2015 ein Finanzvermögen von 62 Mio. Euro angehäuft. Davon dürften laut Sozialministerium 11,7 Mio. auf Wertpapiere entfallen. Vor zehn Jahren lag das gesamte Finanzvermögen noch bei überschaubaren 124.000 Euro. Finanzkaiser ist aber die Wiener Kammer. Da ist das Vermögen seit 2005 von 83.000 Euro auf beachtliche 68 Mio. Euro gestiegen. Das entspricht einem Zuwachs von 82.000 Prozent binnen zehn Jahren. Ganze 35 Mio. davon dürften in Wertpapieren stecken.

Was sich sonst noch unter „Finanzvermögen“ versteckt? Vor allem Beteiligungen – aber auch in Gesellschaften ausgelagerte Immobilien. Besonders bescheiden gibt sich die AK Salzburg. Sie hat nur Beteiligungen in Höhe von rund einer halben Million Euro in der Bilanz. „Wir haben in Salzburg auch keine Wertpapiere“, sagt Martin Neureiter, stellvertretender Direktor der AK Salzburg, zur „Presse“.

Und die rund 100 Mio. Euro, die die Arbeiterkammern auf Bankkonten bunkern? Die seien notwendig für das „laufende Geschäft“, so Sprecher Wolfgang Mitterlehner. Die neun Landeskammern hätten im vergangenen Jahr „Dienstleistungen für die Mitarbeiter in Höhe von 322 Millionen Euro erbracht“. Neos-Politiker Gerald Loacker hält dagegen: „Allen Arbeiterkammern ist gemeinsam, dass die Einnahmen aus der Kammerumlage schön steigen. Und wenn so viel Geld herumliegt, dann muss man sich fragen: warum eigentlich?“

Loacker fordert von den Arbeiterkammern, die Pflichtbeiträge für die Arbeitnehmer zu senken. Nach Vorbild der Wirtschaftskammer (WK), die diese Woche eine Senkung der Beiträge ihrer Pflichtmitglieder um 15 Prozent beschließen will. Die WK hat zwar noch ein bisschen mehr Geld auf der Kante als ihr Gegenstück: rund 670 Millionen Euro. Dennoch sei jetzt auch die Arbeiterkammer an der Reihe, findet Loacker. „Von jedem Gehalt gehen 0,5 in die Arbeiterkammer. Wir fordern eine Senkung um die Hälfte. Man kann den Beitrag einfach halbieren, ohne dass den Mitgliedern irgendein Service entgeht.“ Denn, so die Neos: Aufgrund von steigenden Löhnen, der steigenden Höchstbeitragsgrundlage sowie der Rekordbeschäftigung würden die Einnahmen für die AK deutlich schneller wachsen als die Inflation. „Im Schnitt um das Doppelte. Das ermöglicht das Anhäufen von Geld für die Arbeiterkammern.“

„Schwächung der AK“

Man könne aber Wirtschafts- und Arbeiterkammer nicht vergleichen, sagt AK-Sprecher Mitterlehner: „Wir haben viel mehr Mitglieder und viel weniger Mittel als die Interessenvertretungen der Wirtschaft. Weniger Umlage heißt weniger Leistung. Alle paar Monate treiben die Neos dieselbe Sau durchs Dorf – angeblich ist die AK so reich. Worum es ihnen geht: eine Wirtschaftspartei will die Arbeitnehmerrechte schwächen.“ Allerdings: Die Neos haben auch die Vermögensverhältnisse der Wirtschaftskammer laufend im Visier.



