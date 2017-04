Textversion

07.04.2017 | 14:56 | von Matthias Auer und Jakob Zirm (Die Presse)

Seit 2011 dürfen außerbörsliche AGs nur mehr Namensaktien ausgeben. Die OECD-Vorgabe soll Geldwäsche verhindern. Sie verhindert aber auch Börsengänge von Mittelständlern. Berlin habe die Vorgabe besser umgesetzt, so Kritiker.

Wien. Eigentlich war es eine Erfolgsnachricht. Nur 48 Stunden hat die Oekostrom AG gebraucht, um Anfang der Woche ihre Kapitalerhöhung von einer Million Euro über die Bühne zu bringen. Allerdings war ein Wermutstropfen dabei: Denn die Transaktion musste über die Crowdfunding-Plattform Conda abgewickelt werden. „Wir hätten es lieber an der Börse gemacht. Wir hätten gerne Zugang zum elektronischen Handel und die Möglichkeit für unsere Aktionäre, die Papiere ins Depot zu legen“, so Lukas Stühlinger, Vorstand der Oekostrom AG. Für Mittelständler wie das 50-Millionen-Umsatz-Unternehmen sei dies aber de facto unmöglich.

Grund dafür ist die Geldwäschebekämpfung der OECD. Oder die zu strikte Umsetzung durch das Finanzministerium. Oder beides zusammen. Das ist Ansichtssache.

Fakt ist, dass Aktiengesellschaften in Österreich seit 2011 nur mehr Namensaktien ausgeben dürfen – außer sie notieren am sogenannten geregelten Markt der Wiener Börse. Für diesen müssen sie jedoch hohe Anforderungen erfüllen – etwa nach den internationalen Buchhaltungsstandards IFRS bilanzieren und ad-hoc-Pflichten einhalten. „Das ist für ein Unternehmen unserer Größe nicht tauglich“, so Stühlinger. Am für Mittelständler tauglichen sogenannten Dritten Markt darf kein Wechsel von Namens- auf Inhaberaktien erfolgen. Bleibt eine AG jedoch bei Namensaktien, ist es ihr aus rechtlichen Gründen unmöglich, Dividenden auszuzahlen oder die Aktionäre zur Hauptversammlung einzuladen. Kurz gesagt: Die aktuelle Gesetzeslage verhindert einen Börsengang von Mittelständlern.

„Eingangssegment wegreguliert“

Stühlinger ist nicht der einzige, der mit dieser Regelung seine Probleme hat. Seit Monaten liegt etwa der neue Börse-Chef Christoph Boschan dem zuständigen Finanzministerium wegen des Themas in den Ohren. „Hier wird österreichischen Unternehmen das Eingangssegment an der Wiener Börse wegreguliert.“ Der Börsechef hat prominente Mitstreiter. Auch IV-Präsident Georg Kapsch, Erste-Chef Andreas Treichl und Aktienforum-Präsident Robert Ottel wandten sich in der vergangenen Woche mit einem gemeinsamen Brief in der Causa an Kanzler Kern und Finanzminister Schelling. Die Forderung: Österreich solle sich die Fleißaufgabe ersparen und stattdessen die deutsche Regelung kopieren. Auch die Bundesrepublik hatte die selben internationalen Vorgaben. Anders als Wien habe Berlin jedoch eine Lösung gefunden, die den Kapitalmarkt nicht austrocknet. Konkret können die deutschen Firmen auf Inhaberaktien wechseln, sobald sie an die Börse gehen, sagt Harald Seisenbacher von der Kontrollbank, die für die Abwicklung von Dividendenzahlungen zuständig ist. Aber auch mit Namensaktien ist in Deutschland eine Dividendenzahlung möglich. Denn das dafür notwendige Aktienregister wurde bereits eingeführt. „Wir würden uns wünschen, dass österreichische Firmen dürfen, was auch die deutschen Nachbarn dürfen“, so Boschan. Sprich: Auch im Dritten Markt weiter mit Inhaberaktien handeln.

Im Finanzministerium will man davon auf Anfrage der „Presse“ nichts wissen. Man sei schlichtweg die falsche Anlaufstelle, heißt es. Denn nicht der Finanzminister, sondern dieFinancial Action Task Force(FATF) der OECD habe beschlossen, anonyme Veranlagungsformen Schritt für Schritt zurückzudrängen. Dazu gehöre eben auch die Inhaberaktie. „Es ist keine Böswilligkeit des Finanzministers, sondern internationaler Standard“. Das Ministerium plädiert daher für den Aufbau eines Aktienregisters. Ein Vorschlag, den die Kontrollbank bereits 2009 aufgebracht hat. Allerdings gab es damals Widerstand von den Banken. Die Regulierung in Folge der Finanzkrise mache schon genug Mühe. Nun ist Österreich spät dran: Denn der Aufbau eines solchen Registers geht nicht von heute auf morgen.

Warum also nicht den deutschen Weg gehen und auch Inhaberaktien weiter zulassen? „Österreich steht unter besonderer Beobachtung“, erklärt das Finanzministerium den Unterschied zum deutschen Nachbarn. Seit das Land einst auf der „grauen Liste“ potenzieller Geldwäscher gelandet sei, könne man sich nicht alles erlauben, was in anderen Staaten noch durchgehe. Eine Sichtweise, die von den Betroffenen oft nicht ganz nachvollzogen werden kann. „Das ist, wie wenn man nur mehr 80 auf der Autobahn fährt, weil man vor zehn Jahren mit 150 geblitzt worden ist“, so Seisenbacher. Seiner Meinung nach hängen die Probleme stark mit dem angelsächsischen Unverständnis für die deutsche und österreichische Rechtsordnung zusammen.

Deutsche dürfen, Österreicher nicht

Im Herbst muss Österreich den nächsten Statusbericht vor der FATF abliefern. Und zwar möglichst ohne bis dahin Rückschritte im Kampf gegen die Geldwäsche zu fabrizieren. Deutschland hingegen hat seine nächste Überprüfung erst 2021. Viel Zeit also, in der die deutschen Unternehmen gegenüber den österreichischen bevorzugt sind. Das sind sie übrigens auch in Österreich. Deutsche oder andere europäische Unternehmen können problemlos mit Inhaberaktien an den Dritten Markt gehen. Nur heimischen Firmen ist das verboten.

Die Oekostrom AG muss ihre 439 neuen Namensaktionäre inzwischen mit dem bisherigen System des Aktienhandels vertrösten: Auf der Homepage des Unternehmens können die Papiere auf einem elektronischen Schwarzen Brett feilgeboten werden. Finden sich Käufer und Verkäufer auf diese Weise, wird persönlich Kontakt aufgenommen und die Aktien gegen Geld getauscht. Eine sehr klassische Handelsform also.



