Textversion

10.04.2017 | 10:06 | (DiePresse.com)

Nach Air China setzt ab September auch Qatar Airways den Airbus A350 auf Linienflügen ab und nach Wien ein.

Qatar Airways setzt den A350 XWB erstmals im österreichischen Markt ein. Das Flugzeug wird am 16. September 2017 ab Wien in Betrieb genommen. Dadurch komme es ab Herbst zu einer "Kapazitätserhöhung um mehr als 11 Prozent", schreibt die Fluglinie aus Doha in einer Presseaussendung. Der A350 XWB wird den Boeing 787 Dreamliner auf täglichen Flügen ab Wien ersetzen. Fünf zusätzliche Abendflüge werden weiterhin von dem Dreamliner bedient. Die 283 Sitze im A350 sind auf 36 in der Business Class und 247 in der Economy Class aufgeteilt. Qatar Airways war im Jahr 2014 der Erstkunde für den Airbus A350.

Bereits seit Jänner 2017 ist der A350 dank China Airlines am Wiener Flughafen zu sehen. Die chinesische Fluglinie ist die erste, die den Flughafen Wien im Linienbetrieb mit dem A350 anfliegt. Er pendelt dreimal die Woche zwischen Taipeh und Wien.