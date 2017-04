Textversion

11.04.2017 | 07:46 | (DiePresse.com)

Fachleute halten es für sehr wahrscheinlich, dass die EU-Kommission nun eine Klage bei der Welthandelsorganisation WTO einreichen wird.

Der deutsche Stahlproduzent Salzgitter bestätigt Strafzollzahlungen. "Das ist seit dem 30. März rechtskräftig, und unser Produkt Grobblech wird seitdem mit Strafzöllen von 22,9 Prozent belegt", sagte ein Sprecher von Deutschlands zweitgrößtem Stahlhersteller.

Die USA werfen dem deutschen Unternehmen Dumpingpraktiken vor, berichtet "Spiegel-Online". Dabei gehe es um Grobblech, mit dem ein eigenes Rohrwerk des Konzerns in den USA versorgt werde. Kleine Mengen seien auch außerhalb dieses Werks in den USA verkauft worden, so Salzgitter. Gegenstand der Untersuchung waren Produktlieferungen von rund 200.000 Tonnen.

Die Vorwürfe, die der Konzern zurückweist, sollen am 15. Mai von einer Kommission der US-regierung noch separat untersucht werden. Vor allem, ob die heimische Wirtschaft geschädigt worden ist.

Mit der erstmaligen Zahlung des Strafzolls wird es wahrscheinlicher, dass die EU-Kommission eine Klage bei der Welthandelsorganisation WTO einreicht.

Das US-Geschäft trägt sechs Prozent zum Umsatz des Stahlkochers bei.

