12.04.2017 | 11:24 | (DiePresse.com)

Der Lira-Verfall zeigt Wirkung. Auch die Zahlungsmoral in Saudi-Arabien hat sich sich im ersten Quartal merklich verschlechtert.

Die Türkei führt weiter das Ranking der Exportländer mit der schlechtesten Zahlungsmoral an. Damit steht das Land zum dritten Mal in Folge auf dem unrühmlichen ersten Platz, berichtet die OeKB-Versicherung. "Die Geschäfte österreichischer Unternehmen mit der Türkei laufen zwar insgesamt noch immer gut, aber unsere Erfahrungen mit der Zahlungsmoral türkischer Abnehmer werden sukzessive schlechter, so OeKB-Versicherung-Vorständin Karolin Ofterdinger in einer Pressemitteilung.

Die Inflationsrate in der Türkei ist seit etwa zehn Jahren auf einem Höchststand. Vor allem der starke Verfall der Lira erschwert türkischen Abnehmern aus unterschiedlichen Branchen das pünktliche Begleichen offener Forderungen. „Viele Auslandsinvestoren verlieren das Vertrauen. Dringend benötigte Kapitalzuflüsse bleiben aus und Direktinvestitionen werden auf Eis gelegt“, auch darunter leide laut Offterdinger die Wirtschaft. Die Verzüge stehen laut dem Kreditversicherer stabil auf einem hohen Niveau. Die aktuell erhöhten Schäden durch Zahlungsausfälle seien eine direkte Folge der bisherigen Verzüge.

Merklich verschlechtert habe sich im ersten Quartal im Vergleich zum vierten Quartal 2016 die Zahlungsmoral in Saudi-Arabien. Dort befinde sich die einst boomende Baubranche in einer schwierigen Phase - Aufträge gingen zurück, und Zahlungen an zuliefernde Kunden der OeKB-Versicherung seien zum Teil massiv in Verzug.