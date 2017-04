Textversion

18.04.2017

Die Geschäfte der Geldhäuser erhielten kräftige Impulse. Auch die Börsenrally nach dem Trump-Sieg hilft den meisten Banken.

Die großen US-Banken fahren dank des neuen Präsidenten Donald Trump satte Profite ein. Die Börsenrally nach dem Wahlsieg des Republikaners schob im ersten Vierteljahr bei den meisten Geldhäusern das Handelsgeschäft an. Dieses erhielt zudem kräftige Impulse durch die Zinswende der US-Notenbank Fed.

Auch die Bank of America und Goldman Sachs gaben am Dienstag deutliche Gewinnsteigerungen im Vergleich zum branchenweit schwachen Vorjahresquartal bekannt. Goldman patzte allerdings im wichtigen Handelsgeschäft und sorgte hier mit einem Rückgang für Enttäuschung.

Wall Street jubelt

Für die Wall Street war Trumps Triumph bei der Wahl im November bisher ein voller Erfolg. Die Börsengeschäfte boomen seither. Die Indizes stiegen auf neue Rekordstände, weil die Anleger auf zusätzliche Konjunkturimpulse spekulieren. Dazu trugen Trumps wirtschaftspolitische Ankündigungen bei, die niedrigere Steuern und massive Investitionsprogramme in Aussicht stellen. Die Kurse der Banken wurden ferner angetrieben von der Aussicht auf eine schwächere Finanzregulierung unter der neuen Regierung, in der eine Reihe früherer Wall-Street-Manager sitzt.

Die robuste Entwicklung der weltgrößten Volkswirtschaft bewog die Fed zu Zinsanhebungen im Dezember und März, und weitere sollen folgen - auch in der Erwartung, dass Trump das Wirtschaftswachstum zusätzlich anheizen wird. Die Aussicht auf höhere Zinsen dämpft zwar tendenziell die Kreditnachfrage. Zugleich allerdings verdienen die Banken mit neuen Darlehen mehr Geld. Außerdem profitieren sie im Handelsgeschäft davon, dass Firmen vermehrt festverzinsliche Wertpapiere begeben. Diese Finanzierungsart hat in den Vereinigten Staaten ein weitaus größeres Gewicht als in Europa, wo Unternehmen sich lieber über Kredite versorgen. Ferner bringt die Markt-Hausse das Geschäft mit Börsengängen und Firmenzukäufen in Schwung.

Bank of America steigert Gewinn um 44 Prozent

Knapp ein Jahrzehnt nach Ausbruch der weltweiten Finanzkrise sehen sich die US-Geldhäuser momentan in einer sehr günstigen Situation. "In der US-Wirtschaft strotzen Verbraucher und Firmen weiter vor Zuversicht, und unsere Resultate spiegeln das wider", erklärte Bank-of-America-Chef Brian Moynihan. Sein Institut steigerte den Quartalsgewinn stärker als erwartet um 44 Prozent auf 4,35 Mrd. Dollar (4,1 Mrd. Euro). Bereits vergangene Woche hatten die Konkurrenten JP Morgan und Citigroup mit ihren Ergebnissprüngen die Expertenprognosen übertroffen.

Die Einnahmen der Bank of America im Handelsgeschäft schossen um 21 Prozent in die Höhe auf vier Milliarden Dollar. Bei festverzinslichen Papieren betrug das Plus sogar 29 Prozent. Besonders gut lief das Investmentbanking, in dem die Einnahmen um mehr als 37 Prozent nach oben schnellten. Der Bereich umfasst neben der Beratung von Fusionen und Übernahmen auch die Emission von Wertpapieren.

Goldman Sachs rettete unter anderem ein starkes Investmentbanking das Quartal. Die Sparte trug dazu bei, dass der Konzerngewinn um 80 Prozent auf 2,16 Mrd. Dollar sprang. Er lag allerdings unter den Markterwartungen. Denn im Handelsgeschäft setzte die Bank offenkundig auf die falschen Pferde. Die Einnahmen sanken hier gegen den Branchentrend um zwei Prozent, speziell im Aktienhandel sogar um sechs Prozent. Die Goldman-Aktie notierte 3,6 Prozent im Minus. Der Kurs des Rivalen Morgan Stanley verlor 0,6 Prozent. Er präsentiert am Mittwoch seine Quartalsbilanz.