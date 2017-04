Textversion

18.04.2017 | 17:05 | Von Christian Höller (Die Presse)

Die Krankenkassen erhalten für das Weiterleiten der Sozialversicherungsbeiträge jedes Jahr Vergütungen in Millionenhöhe. Diese Millionen scheinen aber nicht in ihren Verwaltungskosten auf.

In Österreich ist die Abgabenbelastung der Löhne besonders hoch. Seit Jahren fordern Ökonomen daher, dass die Sozialversicherungsbeiträge gesenkt werden. Denn in diesen schlummern noch etliche Effizienzpotenziale, wie das Beispiel der Weiterleitungsvergütungen zeigt. So werden sämtliche Sozialversicherungsbeiträge von den Krankenkassen (etwa die neun Gebietskrankenkassen) eingehoben und an die zuständigen Stellen weitergeleitet. Dies trifft auch auf die Arbeiterkammerumlage zu, die automatisch vom Lohn abgezogen und von der Krankenkasse an die Arbeiterkammer weitergereicht wird. In Zeiten der Digitalisierung müsste eine solche Weiterleitung relativ einfach und kostengünstig möglich sein. Doch tatsächlich erhalten die Krankenkassen dafür eine beachtliche Vergütung in Millionenhöhe. Der "Presse" liegen dazu die genauen Beträge und weitere Details vor.

Nicht nur die Gebietskrankenkassen, sondern auch andere Krankenkassen wie die Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau sowie die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter (BVA) erhalten für das Einheben und die Weiterleitung der Sozialversicherungsbeiträge ein beachtliches Körberlgeld. Neos-Sozialsprecher Gerald Loacker hat dazu eine parlamentarische Anfrage an Gesundheitsministerin Pamela Rendi-Wagner (SPÖ) gestellt. Die Antwort liegt der „Presse“ vor. Diese zeigt, dass die Krankenkassen im Jahr 2015 (neuere Zahlen liegen noch nicht vor) allein für die Einhebung und Weiterleitung der Gelder eine Vergütung von 257 Millionen Euro erhalten haben.

Bei der Arbeiterkammerumlage bekommen die Krankenkassen beispielsweise 1,5 Prozent der eingehobenen Beiträge. Für die Krankenkassen handelt es sich dabei um eine lukrative und sichere Einnahmequelle. In den vergangenen sechs Jahren ist dieser Bereich um 16 Prozent gestiegen.

Kanzler Kern ist für Reformen

Die 257 Millionen Euro sind beachtlich, wenn man diese mit der viel diskutierten Wirtschaftskammer-Reform von WKÖ-Präsident Christoph Leitl vergleicht. Hier sollen die Kammermitglieder ab 2019 um jährlich 100 Millionen Euro entlastet werden.

Mit den Vergütungen für die Einhebung und Weiterleitung der Sozialversicherungsbeiträge können die Krankenkassen durchschnittlich 34 Prozent ihres Personalaufwands (ohne Pensionen) abdecken. Bei der Tiroler GKK sind es sogar 50, bei der Salzburger 46 und bei der Vorarlberger 43 Prozent. Bei der Wiener Gebietskrankenkasse kommt man auf 22 Prozent. Allerdings ist dieser Wert schwer vergleichbar, weil die Wiener GKK mit dem Hanusch-Krankenhaus besonders hohe Personalkosten hat.

Um das System effizienter zu machen, will Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) eine Reform der Sozialversicherungen durchsetzen. Dazu hat Sozialminister Alois Stöger (SPÖ) bei der Londoner School of Economics eine Studie in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse sollen im Sommer vorliegen. Die Krankenkassen wehren sich gegen Zusammenlegungen.

Sie behaupten, dass sie schon effizient genug seien, weil die Verwaltungskosten nur 2,9 Prozent der Einnahmen ausmachen. Doch tatsächlich werden die erwähnten Vergütungen aus den Verwaltungskosten herausgerechnet. „Würde man diese Vergütungen hinzurechnen, so ergäbe sich die viel höhere Verwaltungskostenquote von rund 4,9 Prozent“, sagt Neos-Sozialsprecher Loacker.

Kompliziertes System

Die Diskussion zeigt auch, wie komplex das Sozialversicherungssystem ist. Unumstritten sind die Beiträge für die Krankenversicherung, die Pensionsversicherung, die Unfallversicherung und die Arbeitslosenversicherung. Doch dann gibt es noch andere Beiträge, die auch von den Krankenkassen eingehoben werden.

Dazu gehören die Arbeiterkammerumlage, der Wohnbauförderungsbeitrag, der Insolvenzentgeltsicherungszuschlag, der Nachtschwerarbeitsbeitrag, Beiträge zur betrieblichen Vorsorge und der Schlechtwetterentschädigungsbeitrag (gilt für Bauarbeiter und wird von der Krankenkasse an die Bauarbeiterurlaubs- und Abfertigungskasse weitergeleitet).

Noch komplizierter wird das Ganze dadurch, dass die Krankenkassen für die Einhebung und Weiterleitung der verschiedenen Beiträge unterschiedliche Vergütungen erhalten. Bei der Pensionsversicherung sind es 0,7 Prozent der eingehobenen Beiträge, bei der Arbeiterkammerumlage 1,5 Prozent und bei der betrieblichen Vorsorge 0,3 Prozent. Für ihre Dienste bei der Arbeitslosenversicherung und beim Schlechtwetterentschädigungsbeitrag erhalten die Krankenkassen hingegen einen Pauschalbetrag. Die unterschiedlichen Vergütungen sind schwer erklärbar, denn für die Krankenkassen macht es wenig Unterschied, ob sie Gelder an die Arbeiterkammer oder an die Pensionsversicherung weiterleiten.

Für Neos-Sozialsprecher Loacker liegt es auf der Hand, „dass die Finanzierung der Krankenkassen mit diesen Vergütungen künstlich aufgebessert wird“. Damit werden Strukturreformen verhindert. So leistet sich Österreich 34 Krankenversicherungsträger (18 im Hauptverband und 16 Krankenfürsorgeanstalten). "Die Vergütungspraxis ist völlig intransparent. Sie orientiert sich nicht am tatsächlichen Aufwand", kritisiert Loacker. "Die Löcher der Krankenkassen werden mit allen Tricks gestopft. Nur an den Strukturen darf nie gespart werden. Hier geht es um Beitragsgelder der Versicherten. Diese müssen die Misswirtschaft in den Krankenkassen zudecken", so Loacker.

Die Krankenkassen verteidigen die Vergütungen. Das jetzige System sei viel besser, als wenn jede Stelle selbst die Beiträge einheben würde, heißt es. Bezüglich Strukturreformen wollen die Kassen zunächst die von Minister Stöger in Auftrag gegebene Studie abwarten.



