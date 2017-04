Textversion

18.04.2017 | 18:05 | (Die Presse)

Ein neues System soll Bio-Betrug verhindern.

Wien. Einfuhren von biologischen Lebensmitteln in die EU werden ab Mittwoch strenger kontrolliert. Ein neues elektronisches Bescheinigungssystem soll etwaigen Betrug erschweren und die Sicherheit von Nahrungsmitteln stärken, wie die EU-Kommission am Dienstag in Brüssel mitteilte.

In den kommenden sechs Monaten gilt eine Übergangsfrist für das bisherige Papiersystem, ab Mitte Oktober müssen alle Importe dann über das elektronische System laufen. Die neuen Bescheinigungen fließen demnach in das Informationssystem Traces ein, das die Verfolgung von Lebensmitteln in der EU ermöglicht.

Auch Gesundheitsrisken für Verbraucher will die Europäische Union so schneller ausschließen. So werden etwa zurückgewiesene Einfuhren in der Datenbank registriert und sind damit in allen Mitgliedstaaten von Händlern und Behörden einsehbar. Der Markt für Bioprodukte in der EU ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen. Nach einem Bericht des Forschungsinstituts für biologischen Landbau und der Agrarmarkt Informationsgesellschaft aus dem vergangenen Jahr lag der Umsatz von ökologischen Nahrungsmitteln in der EU 2014 bereits bei knapp 24 Milliarden Euro. (APA)