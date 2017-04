Textversion

21.04.2017 | 06:17 | (DiePresse.com)

Ein Problem beim IT-Dienstleister Amadeus sorgte dafür, dass Passagiere nicht in die Flieger einsteigen konnten.

Die Lufthansa und ihre Konkurrentin Air France waren am Donnerstagabend kurzzeitig von Computerproblemen betroffen. Wie Angestellte und Flughafenmitarbeiter berichteten, konnten Passagiere wegen der Panne nicht in Flugzeuge einsteigen. Eine größere Unterbrechung gab es aber nicht. Lufthansa erklärte, es habe weltweit eine technische Störung des Check-in-Systems gegeben, die behoben worden sei. "Es ist jedoch mit einigen verspäteten Abflügen in den kommenden Stunden zu rechnen." Ein Air-France-Sprecher erklärte, es habe ein Problem beim IT-Dienstleister Amadeus gegeben.

US-Fluggesellschaften hatten in den vergangenen Monaten

mehrmals mit größeren Ausfällen zu kämpfen. So mussten bei

United an einem Sonntagabend im Januar alle Maschinen für

eine Stunde am Boden bleiben. Solch große Ausfälle gibt es in

Europa vergleichsweise selten.